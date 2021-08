Les contrats intelligents arriveront sur le réseau de Cardano le 12 septembre, confirme IOHK

in

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

Après plusieurs mois d’attente et au milieu de l’enthousiasme de la communauté, IOHK confirme que les contrats intelligents arrivent à Cardano à la mi-septembre. Le prix du jeton ADA reste supérieur à 2 USD par unité.

La société responsable du développement technologique du projet Cardano, IOHK, a finalement révélé que le prochain Hard Fork pour le réseau aura lieu le 12 septembre, avec lequel les contrats intelligents arriveront officiellement.

Cela a été révélé par l’équipe IOHK dans un message publié aujourd’hui via son compte Twitter, qui se lit comme suit :

“Ça se passe. Nous avons prévu le 12 septembre 2021 pour la mise à jour d’Alonzo, apportant des contrats intelligents à Cardano via un événement de combinaison pour le Hard Fork. “

Ça se passe. Nous visons le 12 septembre 2021 pour la mise à niveau « Alonzo », apportant des contrats intelligents à Cardano via un événement Hard Fork Combinator (HFC). En savoir plus sur le voyage vers une nouvelle ère de contrats intelligents, DeFi et plus pour #Cardano $ ADAhttps : //t.co/59czSxrxFO – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 13 août 2021

L’arrivée des contrats intelligents a été l’un des événements les plus attendus par les passionnés et les investisseurs du projet Cardano, avec lequel les programmeurs pourront utiliser le réseau pour exploiter un grand nombre de cas d’utilisation, en mettant notamment en évidence les applications décentralisées, les plates-formes DeFi , Digital Collectibles (NFT) et bien d’autres, tous conçus avec le langage de programmation Plutus.

La personne chargée d’annoncer la nouvelle était le responsable des livraisons de Cardano, Nigel Hemsley, qui a déclaré dans une transmission :

« Nous nous dirigeons rapidement vers le Hard Fork sur le réseau principal… Nos équipes d’ingénierie et de test travaillent très dur pour s’assurer que les composants sont à jour et prêts pour la version finale d’Alonzo. »

L’annonce intervient une semaine après que l’IOHK a officiellement annoncé qu’Alonzo avait atteint la phase violette, traduisant cela en le premier réseau de test public pour le projet, grâce auquel la communauté intéressée peut tester le code du contrat intelligent, exécuter des nœuds de validation et faire du jalonnement.

Le chemin de l’arrivée d’Alonzo

Avant le prochain Hard Fork, l’équipe de développement compte déjà pour mettre en œuvre les changements nécessaires pour rendre cela possible, qui sont estimés à environ 140 intégrations qui devraient être prêtes avec le progiciel complet.

Main dans la main avec ce qui précède, la Fondation Cardano travaille avec diverses entités pour s’intégrer à Alonzo Purple, donc une fois que tous les composants logiciels seront prêts, un réseau de test final sera mis en œuvre le 1er septembre. , ceci étant l’étape avant la sortie de la mise à jour sur le réseau principal.

Face aux attentes de l’annonce de l’arrivée des smart contracts à Cardano, le prix du token ADA a réagi positivement ces dernières 24 heures. Au moment de la publication, la monnaie numérique se négocie exactement à environ 2 $ l’unité, capitalisant une augmentation de plus de 12% au cours des dernières 24 heures.

Source : Twitter, CryptoBriefing

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash