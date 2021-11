Les contrats intelligents commencent à transférer ICP après la mise à niveau, ce qui permet de développer un DeFi avancé sur l’ordinateur Internet

Zurich, Suisse, 29 novembre 2021, Chainwire

La mise à niveau tant attendue a permis au code de contrat intelligent de transférer des jetons ICP, après son adoption par le DAO de la communauté Internet Computer, le Network Nervous System (NNS). La communauté a voté 309 936 205 (approuvé) contre 20 561 (rejeté) sur la proposition 31471. Le décor est planté pour le développement d'une nouvelle génération d'applications DeFi résistantes à la vitesse du Web et à la censure sur Internet Blockchain informatique, qui s'exécutent sans avoir besoin de services de cloud computing L'ordinateur Internet est la seule blockchain qui fonctionne sous le contrôle complet d'un DAO communautaire, appelé Network Nervous System, qui est capable de mettre à niveau et de faire évoluer en permanence ses protocoles.

La Fondation DFINITY annonce aujourd’hui qu’une mise à niveau proposée pour étendre la prise en charge de tous les contrats intelligents de cartouches pour pouvoir détenir et transférer des jetons ICP a été adoptée et est déjà en ligne sur le réseau. La communauté a voté 309 936 205 (approuver) contre 20 561 (rejeter) sur la proposition 31471.

Cette fonctionnalité tant attendue ouvre la voie à une explosion d’applications DeFi avancées sur la blockchain Internet Computer, en élargissant la prise en charge de tous les contrats intelligents de cartouche pour pouvoir conserver et transférer des jetons ICP.

Dominic Williams, scientifique en chef et fondateur de DFINITY, déclare : « La blockchain Internet Computer est la seule blockchain qui évolue vraiment, fonctionne efficacement à la vitesse du Web et où les contrats intelligents peuvent servir des expériences Web directement aux utilisateurs finaux sans avoir besoin d’autres services. comme le cloud computing, qui offre une résistance à la censure beaucoup plus forte. Maintenant que la communauté a adopté cette proposition et que le Network Nervous System DAO a mis à niveau le réseau, des contrats intelligents de cartouche sur Internet L’ordinateur est devenu capable de détenir et de transférer des jetons ICP pour la première fois, permettant le développement d’une nouvelle génération de DeFi , et le mélange de DeFi avec des fonctionnalités de médias sociaux et de jeux sous la forme de SocialFi et GameFi, ouvrant la voie à des milliards d’utilisateurs finaux.

Les blockchains héritées effectuent des « forks durs » perturbateurs et diviseurs ou nécessitent une coordination centralisée de la part de ses validateurs pour mettre à niveau leurs protocoles. En raison de la cryptographie à clé de chaîne et des percées en informatique, Internet Computer est la seule blockchain publique qui permet à sa communauté de détenteurs de jetons de voter sur les propositions de gouvernance, et le protocole ICP se met automatiquement à niveau via le Network Nervous System (NNS), un super -DAO avancé.

La mise à niveau de la transférabilité ICP a été très attendue par les développeurs d’Internet Computer. À un niveau basique, une dapp telle qu’OpenChat, une version décentralisée de WhatsApp, pourra bientôt permettre aux utilisateurs de s’envoyer des tokens ICP via des messages instantanés. Étant donné que les contrats intelligents sur l’ordinateur Internet fonctionnent à la vitesse du Web et peuvent servir des expériences Web directement aux utilisateurs, cette fonctionnalité annonce également l’avènement d’échanges décentralisés qui s’exécutent entièrement sur une blockchain, sans avoir besoin de nœuds cloud pour traiter les transactions ou créer le front- fin pour les utilisateurs. Imaginez qu’Uniswap fonctionne entièrement en chaîne. Un développeur communautaire a récemment dévoilé un frontal Uniswap sur l’ordinateur Internet, montrant comment les solutions DeFi conventionnelles peuvent entièrement fonctionner sur la technologie blockchain.

Mike Schwartz, co-fondateur d’ORIGYN Foundation, une plate-forme de certification et d’authentification numérique, récemment évaluée à 300 millions de dollars avec les bailleurs de fonds Paris Hilton et Bill Ackman, a déclaré : « Internet Computer est la blockchain publique la plus rapide au monde avec 250 000 requêtes par seconde et 11 500 transactions. par seconde, ce qui est 11 fois plus rapide que Solana. La mise à niveau de la transférabilité ICP était une fonctionnalité hautement prioritaire dont les entrepreneurs et les développeurs avaient besoin pour activer DeFi, et après que la communauté a adopté le code, l’ordinateur Internet s’est automatiquement mis à niveau – pas de fourches dures ni d’interruption des opérations. Les possibilités sont infinies lorsque vous combinez la blockchain la plus rapide avec des capacités DeFi avancées. Pour ORIGYN, la technologie de pointe d’Internet Computer correspond à nos ambitions massives et à la technologie basée sur l’IA pour authentifier chaque produit de luxe, art et NFT sur une blockchain souveraine – et, ce faisant, éliminer la contrefaçon telle que nous la connaissons.

L’exécution de cette fonctionnalité est également une étape importante vers la mise en œuvre de la tokenisation dapp sur l’ordinateur Internet. Une proposition de mise à niveau de la fonctionnalité critique du système nerveux de service (SNS) est déjà en discussion au sein de la communauté. DFINITY travaille également actuellement à l’intégration directe de l’ordinateur Internet avec le réseau Bitcoin, qui tirera parti de la force combinée de Bitcoin en tant que réserve d’or numérique mondiale et de l’ordinateur Internet en tant que plate-forme pour l’exécution sécurisée et efficace de contrats intelligents.

L’Internet Computer a attiré des milliers de développeurs et des centaines de milliers d’utilisateurs de ses dapps, quelques mois seulement après son lancement en mai 2021.

Des centaines de projets sont déjà opérationnels avec des utilisateurs sur l’ordinateur Internet, y compris les projets DeFi, DAO, SocialFi, GameFi et NFT.

« Cette mise à niveau pour permettre aux cartouches de transférer ICP est importante pour l’écosystème Internet Computer, car les échanges décentralisés sur Internet Computer peuvent désormais créer des pools de liquidités pour convertir ICP en d’autres jetons Internet Computer, et les projets NFT peuvent être lancés en toute sécurité sur leurs propres sites Web. — opposé aux places de marché NFT. L’impact de cette mise à niveau est énorme, et avec ces nouvelles capacités avancées pour les seuls DEX et NFT, je m’attends à des centaines de nouvelles façons d’investir ICP au cours des prochaines semaines », a déclaré Bob Bodily, directeur des produits chez Toniq Labs. « Pour Toniq Labs, la mise à niveau de la transférabilité ICP nous permet (1) d’effectuer des enchères NFT sécurisées sur notre place de marché Entrepot, (2) de permettre des enchères sur des NFT qui ne sont même pas répertoriés sur notre marché, et (3) de publier notre frappe NFT et des API de marketplace pour permettre aux développeurs d’utiliser nos services dans leurs propres applications décentralisées.

Cette semaine, la blockchain Internet Computer a dépassé les 345 millions de blocs, qui ont été ajoutés depuis le lancement du réseau principal il y a moins de 7 mois. Il a également récemment atteint un record de 28,13 blocs par seconde, de loin le débit le plus élevé de la blockchain. Bien que ce nombre reflète la façon dont l’ordinateur Internet a déjà évolué pour fournir une grande capacité, le débit devrait dépasser 100 blocs par seconde au début de 2022.

À propos de l’ordinateur Internet

L’ordinateur Internet est la blockchain à usage général la plus puissante au monde et la plate-forme Web3. Ses protocoles appliquent la cryptographie et l’informatique avancées pour faire évoluer le stockage et le calcul des données de contrats intelligents sans limite, héberger des contrats intelligents à vitesse Web qui peuvent directement servir des expériences Web aux utilisateurs finaux sans le cloud et exécuter des contrats intelligents avec des niveaux d’efficacité révolutionnaires. Pour la première fois, les développeurs peuvent créer des dapps et des services véritablement décentralisés qui fonctionnent entièrement à partir de la blockchain et se lancent dans des domaines émergents tels que SocialFi et GameFi, qui mélangent les fonctionnalités de médias sociaux et de jeu avec DeFi, et construisent le métaverse entièrement décentralisé. La blockchain Internet Computer agit comme une pile technologique alternative complète, qui a été conçue pour remplacer la pile informatique centralisée qui est principalement contrôlée par Big Tech, et elle peut même être utilisée pour créer des sites Web et des systèmes d’entreprise sécurisés et imparables. Il a été incubé et lancé par la Fondation DFINITY.

