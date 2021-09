Les contrats intelligents de Cardano pourraient être gravement menacés, Bitcoin est là !

in

Encore une fois, pour la deuxième fois de l’année, les turbulences économiques provenant du marché chinois ont menacé les prix du Bitcoin et d’autres actifs. Éloignez-vous des FUD. Malgré la tendance baissière tout au long de la semaine, les millionnaires de Bitcoin restent optimistes et la spéculation dit Le prix du BTC atteindra 69 000 $ dans la prochaine course de taureaux !

Fait intéressant, les contrats intelligents Bitcoin sont en cours ! Oui, vous avez bien lu, Bitcoin est prêt à entrer très bientôt dans le monde des contrats intelligents. Cependant, avec le bitcoin, les altcoins tels que les protocoles Internet Computer (ICP), Unilayer et Flow s’attendent à un grand succès avec de nouvelles collaborations !

Ordinateur Internet (ICP) :

L’Internet Computer (ICP) est la première blockchain au monde qui permet aux utilisateurs de créer des dApps, des sites Web et d’autres services Web. Le protocole ICP est sur le point de franchir de nouvelles étapes. La Fondation Dfinity, propriétaire d’ICP, a annoncé le 22 septembre que le protocole s’intégrait à Bitcoin. Oui, le réseau apporte des capacités de contrats intelligents à la blockchain de Bitcoin.

Le fondateur de la Dfinity Foundation, Dominic Williams, a déclaré :

“Les contrats intelligents Internet Computer auront accès à la liquidité du bitcoin, et Bitcoin bénéficiera d’une nouvelle fonctionnalité de contrat intelligent puissante, sans avoir besoin de services de pontage de confiance peu sûrs et encombrants.”

Qu’est-ce que cela signifie pour Bitcoin?

Avec ICP introduisant l’écosystème DeFi dans la blockchain Bitcoin, les traders peuvent utiliser la pièce la plus précieuse pour les prêts, l’agriculture de rendement, les produits dérivés, les pools de liquidités, etc.

Cette mise à jour devrait être lancée d’ici la fin de l’année. Une fois entré en vigueur, avec le prix du Bitcoin, le protocole ICP a de grandes chances d’atteindre de nouveaux jalons.

Unicouche (COUCHE):

La plateforme est une plateforme de trading décentralisée de nouvelle génération construite sur Uniswap. De plus, le protocole a récemment fait une annonce passionnante concernant l’intégration de la plate-forme avec les contrats intelligents Cardano.

Oui c’est vrai! Selon les rapports récents, Unilayer annonce que la plate-forme vise à étendre tous leurs outils DeFi à la chaîne Cardano et à déployer tous leurs contrats intelligents sur le Fourche dure Alonzo.

La plateforme a récemment publié une bande-annonce sur Gaia, le Jeu métavers officiel de l’écosystème Unilayer. La partie intéressante est qu’Unilayer se prépare à distribuer 15 millions de jetons Gaia via un Airdrop le 31 octobre 2021. Consultez les critères d’éligibilité. De plus, les 100 meilleurs détenteurs seront récompensés Gaia Elite NFT.

Avec autant de collaborations et de mises à niveau à venir, Unilayer est l’un des jetons à surveiller dans les prochains jours !

Débit (FLUX) :

Flow est l’un des projets innovants, créé comme la base d’une nouvelle génération d’applications et de jeux DeFi. Les laboratoires Dapper qui possèdent le protocole FLOW, le 22 septembre, ont annoncé sur Twitter que l’équipe a levé 250 millions de dollars des investisseurs existants. Avec cela, Dapper Labs atteindrait un total de 7,6 milliards de dollars valorisations.

🚨Les bonnes nouvelles viennent par paires. Nous avons levé 250 millions de dollars auprès d’investisseurs existants dirigés par Coatue, notamment a16z, GV (anciennement Google Ventures) et Version One Ventures, ainsi que de nouveaux investisseurs, notamment BOND et GIC. https://t.co/9c5EEcUX6y – Dapper Labs (@dapperlabs) 22 septembre 2021

De plus, le même jour, la plate-forme s’est également associée à la meilleure ligue de football espagnole. Cette étape vise à lancer un marché de football NFT, qui proposera des objets de collection numériques des 20 équipes de la ligue.

Dans les prochains jours, ces collaborations et développements ont le potentiel de porter le prix Flow sur la lune. Cependant, le FUD en cours n’est pas nouveau dans l’espace crypto. Ces technologies époustouflantes ont le fort potentiel d’apporter des changements révolutionnaires à l’écosystème.