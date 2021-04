Les contrats intelligents pourraient faire de l’ADA une crypto-monnaie de premier plan

La crypto-monnaie a explosé au cours des six derniers mois, et cela a permis à de nombreuses pièces de rechange apparemment laissées pour compte de revenir à la vie. Par exemple, prenez Cardano (CCC:ADA-USD).

Source: Shutterstock

Le prix d’ADA a chuté de 98% entre son sommet de 2017 et son creux ultime. Cependant, Cardano est revenu improbablement et est maintenant aussi précieux que jamais.

Charles Hoskinson a fondé la plate-forme Cardano en 2015 et elle a été officiellement lancée en 2017. Hoskinson, pour ceux qui ne le connaissent pas, était initialement co-fondateur de Ethereum (CCC:ETH-USD).

Cependant, il a quitté Ethereum pour des différences stratégiques avec Vitalik Buterin et a lancé son propre projet, Cardano, qui, selon lui, serait en mesure d’améliorer le cadre d’Ethereum de plusieurs manières clés.

Alors que Hoskinson a ciblé quelques éléments importants tels qu’une meilleure efficacité énergétique et des frais de transaction moins élevés, Cardano n’a pas vraiment décollé.

Oui, la capitalisation boursière de Cardano est brièvement passée de 600 millions de dollars à 10 milliards de dollars en 2017, mais le prix de l’ADA est entré dans un long sommeil depuis lors. Jusqu’en 2021, c’est-à-dire. Cette année, le prix de Cardano a atteint ses anciens sommets de 2017. Voici pourquoi.

Cardano: connexion NFT?

L’une des plus grandes tendances à l’heure actuelle concerne les jetons non fongibles (NFT). Ceux-ci sont comparés à l’art numérique.

Un créateur peut mettre une partie de la propriété intellectuelle – un tweet, un fichier .jpg, un mème, une vidéo ou tout autre élément similaire dans un jeton numérique. Ensuite, en utilisant l’architecture NFT, les droits uniques sur cette propriété peuvent être mis aux enchères.

Bien que vous puissiez évidemment reproduire des copies d’objets à l’infini sur Internet, le NFT garantit la propriété numérique réelle du contenu original pour quiconque achète l’actif.

Cardano a connu un certain buzz commercial grâce aux NFT. Hoskinson a fait appel aux plates-formes NFT pour envisager d’utiliser Cardano au lieu d’Ethereum pour gérer ces transactions.

Cela a du sens en théorie étant donné les coûts de transaction élevés sur Ethereum à l’heure actuelle. Pourtant, il est loin d’être certain que Cardano reprendra beaucoup d’activités NFT et si les NFT eux-mêmes constitueront une catégorie d’investissement durable.

Cardano: les contrats intelligents sont le véritable catalyseur

Les NFT sont amusants et peuvent augmenter un peu le prix de Cardano. Comme beaucoup d’autres mèmes cryptographiques, cependant, les NFT peuvent finir par disparaître avant longtemps. Quelqu’un se souvient-il encore de CryptoKitties?

Non, le vrai moteur de Cardano ici, ce sont les contrats intelligents. La direction de la société a suggéré qu’elle déploierait des contrats intelligents sur sa blockchain d’ici début mai. C’est potentiellement l’application tueur qui pourrait élever Cardano dans la cour des grands.

Ethereum a énormément gagné en stature depuis l’année dernière, car il a développé un écosystème financier décentralisé «DeFi» basé sur des contrats intelligents. Cela permet un ensemble d’arrangements financiers novateurs et de contrats juridiques qui peuvent être gérés en ligne de manière transparente.

Des estimations récentes suggèrent que la plate-forme DeFi d’Ethereum détient désormais environ 40 milliards de dollars d’actifs. Cardano espère en saisir une grande partie. Son architecture différente lui permettra d’éviter les énormes frais de transaction qui ont entravé l’adoption d’Ethereum.

Les autres affirmations de Hoskinson, telles que Cardano est plus économe en énergie qu’Ethereum, pourraient faire une grande différence si Cardano rattrapait Ethereum en termes de ses principales caractéristiques.

Verdict de l’ADA

Sur le deuxième niveau des crypto-monnaies, Cardano est l’une des meilleures options. C’est certainement en avance sur d’autres altcoins actuellement populaires tels que Ondulation (CCC:XRP-USD) ou alors Dogecoin (CCC:DOGE-USD).

Cardano a un fondateur bien connu, une feuille de route de développement active et un certain nombre de fonctionnalités potentiellement précieuses. Les sceptiques soutiendront qu’il y a un peu un élément spéculatif à Cardano, d’autant plus que beaucoup de gens de r / WallStreetBets sont attirés par ADA.

Cependant, c’est le cas de nombreux altcoins ces derniers temps, et Cardano est loin d’être le plus vanté du groupe.

Au fil du temps, il n’y a toujours pas eu grand-chose à démontrer que Cardano dépassera Bitcoin ou Ethereum en importance. Et, du moins jusqu’à présent, le marché de la cryptographie a largement récompensé les plus grosses pièces plutôt que les parvenus. Cependant, le lancement des contrats intelligents Cardano pourrait changer les choses.

Si vous souhaitez vous diversifier un peu en dehors des deux grands, l’ADA n’est pas une mauvaise option.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.