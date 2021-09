Les contrats intelligents pousseront Cardano vers de nouveaux sommets

Cardano (CCC :ADA-USD) est devenu un nom de crypto de premier plan après sa croissance explosive en 2021. ADA-USD est en hausse de près de 1 200 % depuis le début de l’année. En d’autres termes, le proverbial 1 000 $ investi dans Cardano début janvier vaudrait désormais 12 000 $. Il est difficile de contester ce genre de succès, même dans l’espace crypto.

Par comparaison, Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD), les deux monnaies numériques les plus importantes, sont respectivement en hausse de 53% et de 330%. Alors que le marché plus large de la crypto a fait une pause ces derniers mois, Cardano a réussi à prolonger un rallye impressionnant jusqu’au début septembre.

Désormais, ADA-USD est la troisième plus grande crypto-monnaie au monde avec une capitalisation boursière (cap) de près de 73 milliards de dollars. Bien qu’il soit encore bien inférieur au détenteur de la deuxième place Ethereum avec une capitalisation boursière de 370 milliards de dollars, Cardano est devenu l’un des altcoins les plus populaires du marché de la cryptographie.

Cardano a été lancé par Jeremy Wood et le co-créateur d’Ethereum, Charles Hoskinson. Dans son manifeste, Cardano cherche à être la plate-forme blockchain de référence pour les contrats intelligents, ou, comme le postule le Kent Academic Repository, “des programmes qui s’exécutent dans un environnement blockchain”. En outre, la Fondation Cardano agit en tant que dépositaire de Cardano et promeut, standardise et protège la plate-forme.

Regardons maintenant de plus près ce que le reste de l’année pourrait réserver à Cardano.

Ce qui rend Cardano unique

Ethereum reste la plate-forme la plus importante pour la création de contrats intelligents. International Appareils de bureau (NYSE :IBM) précise qu’elles sont « utilisées pour automatiser l’exécution d’un accord afin que tous les participants puissent être immédiatement certains du résultat, sans intervention d’aucun intermédiaire ni perte de temps. Ils peuvent également automatiser un flux de travail, déclenchant l’action suivante lorsque les conditions sont remplies.

Pourtant, la mise à niveau « Alonzo » de Cardano a eu un impact considérable sur le sentiment des investisseurs. Il permet aux utilisateurs de développer et d’exécuter des contrats intelligents sur la blockchain Cardano et de créer des applications décentralisées (DApps). Cardano peut désormais offrir des services de financement décentralisé (DeFi) potentiellement lucratifs, correspondant progressivement à l’utilité d’Ethereum dans cette industrie en plein essor.

DeFi vise à éliminer les intermédiaires traditionnels tels que les banques, permettant aux utilisateurs de prêter ou d’emprunter des fonds ainsi que de gagner des intérêts sur un compte de type épargne. Ethereum domine actuellement l’industrie DeFi, où la valeur totale des crypto-monnaies promises a atteint plus de 110 milliards de dollars en 2021.

Alors qu’Ethereum passe progressivement d’un réseau de preuve de travail (PoW) à un réseau de preuve de participation (PoS), Cardano utilise déjà un système de PoS plus respectueux de l’environnement. Dans ce protocole de consensus, les parties prenantes doivent mettre en jeu leurs avoirs cryptographiques pour vérifier les transactions.

Cela se traduit par des temps de transaction plus rapides et une consommation d’énergie nettement inférieure. On estime que le réseau Cardano consomme moins d’électricité qu’une petite ville, par rapport à Bitcoin, qui consomme l’équivalent de l’énergie électrique totale de l’Autriche ou du Chili.

Les frais utilisés pour payer les transactions sur la blockchain d’Ethereum ont augmenté régulièrement au cours des dernières années. Cependant, Cardano propose actuellement des frais plus stables et plus bas, à partir d’environ 0,17 ADA-USD.

De plus, Cardano a également une limite sur le nombre de jetons pouvant être produits, similaire à Bitcoin. L’offre limitée contribue à augmenter sa valeur au fil du temps et permet aux utilisateurs de se couvrir contre l’inflation. À ce jour, il y a 33 milliards d’ADA en circulation, dont environ 12 milliards à extraire.

Le manque d’adoption reste un vent contraire

Cardano travaille dur pour rattraper l’ETH-USD afin de devenir le principal hôte de DApps sur Internet. Les deux blockchains subissent actuellement des mises à jour importantes. Le système à double couche d’ADA, la vérification PoS établie et le langage de programmation plus convivial semblent offrir un meilleur écosystème pour héberger des jetons et des DApps. Les utilisateurs soulignent également l’importance de frais moins élevés et de transactions plus rapides sur la plate-forme Cardano.

Cependant, le plus gros problème auquel Cardano est confronté est le manque d’adoption. Ethereum bénéficie d’un avantage de premier arrivé et d’effets de réseau. Selon État des DApp, 2 856 DApps sur 3 645 dans l’espace crypto utilisent actuellement le réseau Ethereum.

Des mesures récentes mettent en évidence qu’il y a actuellement environ 1,2 million de transactions par jour sur la plate-forme Ethereum. En d’autres termes, pour le moment, il est tout simplement plus logique sur le plan commercial de créer une application sur Ethereum.

En outre, plus d’une douzaine d’autres jetons DApp influents, tels que EOS (CCC :EOS-USD) et Néo (CCC :NEO-USD), se battent pour des parts de marché avec Ethereum, il y a donc une concurrence importante dans cette partie de l’espace crypto.

Le résultat sur Cardano

Investir à long terme est potentiellement une bonne décision lors de l’achat de cryptos. L’ADA-USD a un solide potentiel pour devenir à terme une forme de monnaie courante. Pourtant, les investisseurs ne devraient investir dans Cardano que si leur horizon temporel s’étend sur plusieurs années.

Cardano reste très sensible à l’énorme volatilité du marché de la cryptographie au sens large. Il n’est tout simplement pas possible de savoir ce qui pourrait se passer dans une semaine ou un mois. Des mouvements quotidiens d’environ plus ou moins 3 % à 5 % sont assez courants dans les actifs numériques.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus d’avoir suivi des études supérieures dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus