Les contrats les plus compliqués face à un transfert NBA

Dans la NBA, il y a des contrats gigantesques qui se signent à tout moment et qui, en raison des circonstances, finissent par être dévalués et finissent par devenir « insurmontables ». Nous vous montrons ici quelques-uns de ces contrats de joueurs vétérans qui sont difficiles à négocier (bien que tout soit possible dans la meilleure ligue de basket-ball du monde) :

mur de Jean (Houston Rockets) 91,6 millions jusqu’en 2022/23 (il aura 32 ans une fois terminé)

Rudy Gobert (Utah Jazz) 205 millions jusqu’en 2025/26 (il aura 33 ans à la fin)

Kévin Amour (Cleveland Cavaliers) 60 millions jusqu’en 2022/23 (il aura 34 ans une fois terminé)

Jimmy Butler (Miami Heat) 215 millions jusqu’en 2025/26 (il aura 36 ans une fois terminé)

Tobias Harris (Philadelphia 76ers) 112 millions jusqu’en 2023/24 (il aura 31 ans une fois terminé)

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers) 100 millions jusqu’en 2025/26 (il aura 28 ans une fois terminé)

Klay Thompson (Golden State Warriors) 121 millions jusqu’en 2023/24 (il aura 34 ans une fois terminé)

Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) 91 millions jusqu’en 2022/23 (il aura 34 ans à la fin)

Gordon Hayward (Charlotte Hornets) 91,5 millions jusqu’en 2023/24 (elle aura 34 ans une fois terminé)

David Bertans (Washington Wizards) 65 millions jusqu’en 2024/25 (il aura 32 ans une fois terminé)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls) 81,9 millions jusqu’en 2023/24 (il aura 34 ans une fois terminé)

Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks) 101 millions jusqu’en 2023/24 (il aura 28 ans une fois terminé)

Chris Paul (Phoenix Suns) 75 millions jusqu’en 2023/24 (il aura 39 ans une fois terminé)

Georges Paul (Los Angeles Clippers) 176 millions jusqu’en 2024/25 (sera 35 à la fin)

Andrew Wiggins (Golden State Warriors) 121 millions jusqu’en 2023/24 (il aura 28 ans à la fin)