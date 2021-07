Les contre-la-montre olympiques ont été l’histoire ultime de la rédemption

Lorsque Annemiek van Vleuten a franchi la ligne d’arrivée de la course sur route féminine dimanche, elle pensait avoir remporté l’or pour découvrir plus tard que l’Autrichienne Anna Kiesenhofer était arrivée une minute plus tôt. Une médaille d’argent aux Jeux olympiques est toujours un accomplissement énorme, mais au moins au début, cela a été une déception pour l’un des favoris d’avant-match.

Lors du contre-la-montre de mercredi, le résultat ne faisait pourtant aucun doute : van Vleuten avait remporté l’or. Aucune question posée.

En fait, il y en avait un, demandé par la cycliste néerlandaise elle-même.

« Je suis n° 1, n’est-ce pas ? » a-t-elle dit après sa course.

En maîtrisant le parcours de 22,1 kilomètres en 30:13,49, van Vleuten a terminé avec près d’une minute d’avance sur la Suissesse Marlen Reusser. Anna van der Breggen, une coéquipière de van Vleuten, a terminé troisième.

Pour l’homme de 38 ans, c’était l’histoire de la rédemption ultime. Non seulement elle avait perdu l’or dans l’une des plus grandes histoires bouleversantes de l’histoire du cyclisme trois jours plus tôt, mais elle avait également perdu une chance de remporter un titre olympique il y a cinq ans lorsqu’elle s’était écrasée en route pour remporter l’or dans la course sur route de Rio.

Maintenant, elle a finalement surmonté la bosse.

“Je savais qu’après la course sur route j’étais en super forme”, a déclaré van Vleuten après l’événement. « Tout le monde parlait de tout le reste. Personne ne parlait de ma performance. J’ai fermé les réseaux sociaux. Je n’ai rien écouté. J’ai juste compris que mon entraîneur et moi avions atteint la meilleure forme possible.

Van Vleuten n’était pas le seul contre-la-montre à exorciser certains démons mercredi. Le Slovène Primož Roglič a fait de même.

Il y a moins d’un an, Roglič était bien parti pour remporter son tout premier Tour de France. Entamant le contre-la-montre final l’avant-dernier jour de la tournée, il lui suffisait de rester devant Tadej Pogačar, deuxième. Avec Pogacar à 57 secondes de retard, le champion slovène en titre du contre-la-montre ne pouvait pas perdre contre son compatriote, n’est-ce pas ?

Droite?!

Malheureusement pour Roglič, Pogačar a livré un contre-la-montre pour les âges et a finalement remporté le Tour de France par 59 secondes. Roglič, quant à lui, a été battu et est entré dans une période difficile de 10 mois.

Il a réussi à remporter sa deuxième Vuelta a España, mais sa quête pour finalement remporter un Tour de France a été refusée quelques jours seulement après le début de l’édition de cette année. Roglič a été impliqué dans un accident sur la troisième étape qui l’a laissé ressembler à ceci :

Roglič était de retour sur la moto dès le lendemain, mais il a ensuite été contraint d’abandonner la course.

Pas même un mois plus tard, pourtant, il règne en maître aux Jeux Olympiques. Ses émotions après la course parlent d’elles-mêmes :

Roglič a remporté le contre-la-montre masculin mercredi en 55 minutes et 4,19 secondes. Le Néerlandais Tom Dumoulin, deuxième, a perdu plus d’une minute sur le parcours de 44,2 kilomètres, suivi de l’Australien Rohan Dennis.

Roglič et van Vleuten ont tous deux remporté leurs courses de manière dominante. Plus important encore, ils peuvent enfin célébrer après toute leur récente déception.

Et il n’y a pas d’Anna Kiesenhofer qui attend pour gâcher la fête son temps.