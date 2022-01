Il a noté que, dans certains cas, il peut y avoir une véritable raison à la différence entre les détails des livraisons sortantes déclarées dans le GSTR-1 et ceux déclarés dans le GSTR-3B.

Les agents des impôts accorderont un délai raisonnable aux entreprises fautives pour expliquer les raisons de l’inadéquation du chiffre d’affaires déclaré dans la déclaration de vente GSTR-1 et le formulaire de paiement des taxes 3B avant d’engager une action de recouvrement pour paiement insuffisant ou non-paiement des taxes.

L’organisme d’imposition indirecte Apex, la CBIC, a publié des lignes directrices sur les procédures de recouvrement et a déclaré que les autorités fiscales donneraient un « délai raisonnable » aux entreprises pour expliquer les raisons d’une telle inadéquation.

Conformément aux modifications apportées à la loi sur la TPS à compter du 1er janvier, les agents de la TPS ont été autorisés à engager directement une action en recouvrement contre les entreprises errantes qui affichaient des ventes plus élevées dans la déclaration mensuelle GSTR-1 mais les sous-déclaraient lors du paiement de la taxe dans GSTR-3B.

Cette décision visait à réduire la menace d’une fausse facturation selon laquelle les vendeurs afficheraient des ventes plus élevées dans GSTR-1 pour permettre à un acheteur de réclamer un crédit de taxe sur les intrants (ITC) mais signaleraient des ventes supprimées dans GSTR-3B pour réduire la TPS.

Jusqu’à présent, en vertu de la loi sur la taxe sur les produits et services, des avis de justification ont d’abord été émis, puis un processus de récupération a été lancé dans de tels cas de non-concordance dans GSTR-1 et GSTR-3B.

Suite aux doutes soulevés par le commerce et les formations sur le terrain concernant les modalités d’ouverture de la procédure de recouvrement, le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) a publié le 7 janvier des directives, affirmant qu’une opportunité doit être offerte aux entreprises concernées à court terme. le paiement ou le non-paiement du montant de l’impôt à payer par auto-évaluation.

À titre d’exemple, le CBIC a déclaré que la loi sur la TPS permet la rectification d’erreurs typographiques ou d’omissions dans le GSTR-1 ou GSTR-3B d’un mois particulier, dans les déclarations ou les formulaires de paiement des taxes des mois suivants.

Il peut également arriver qu’une livraison n’ait pas pu être déclarée par la personne enregistrée dans le GSTR-I d’une période fiscale antérieure, bien que la taxe sur celle-ci ait été payée en déclarant correctement ladite livraison dans le GSTR-3B. Les détails de cette fourniture peuvent désormais être déclarés par la personne inscrite dans le GSTR-I de la période fiscale en cours.

« Dans de tels cas, il pourrait y avoir un décalage entre GSTR-1 et GSTR-3B (passif déclaré dans GSTR-I> taxe payée dans GSTR-3B) au cours de la période fiscale en cours.

« Par conséquent, dans tous ces cas, la possibilité doit être offerte à la personne enregistrée concernée d’expliquer les différences entre le GSTR-I et le GSTR-3B, le cas échéant, et pour le paiement partiel ou le non-paiement du montant de l’auto-évaluation l’assujettissement à l’impôt et les intérêts y afférents, avant que toute action en vertu de l’article 79 de la loi ne soit prise pour le recouvrement dudit montant », a déclaré le CBIC.

Chaque fois qu’un tel montant de taxe, auto-évalué par la personne enregistrée dans sa déclaration de fourniture sortante GSTR-I s’avère être incomplet ou non payé via sa déclaration GSTR-3B, l’agent des impôts enverrait une communication pour payer le montant incomplet. payés ou non payés ou d’expliquer les raisons de ce paiement trop court ou de ce non-paiement de l’impôt autocotisé, dans un « délai raisonnable », tel que prescrit dans la communication.

« Si la personne concernée est en mesure de justifier les différences entre le GSTR-I et le GSTR-3B, ou est en mesure d’expliquer les raisons d’un tel manquement ou non-paiement de l’impôt, à la satisfaction de l’agent compétent, ou paie le montant si court payé ou non payé, alors il peut ne pas être nécessaire d’engager une procédure de recouvrement en vertu de l’article 79 », a déclaré le CBIC.

Toutefois, si la personne enregistrée ne répond pas à la communication, ou n’effectue pas le paiement de ce montant incomplet ou non payé, dans le délai prescrit dans la communication, ou n’explique pas les raisons de cette différence/paiement incomplet de l’impôt à la satisfaction de l’agent compétent, alors l’agent des impôts peut procéder au recouvrement, a-t-il ajouté.

Le gouvernement avait introduit ce changement dans la loi sur la TPS dans le cadre de la loi de finances, adoptée par le Parlement l’année dernière. Le mois dernier, le CBIC a notifié le 1er janvier 2022, date à laquelle cette disposition de la loi sur la TPS entrerait en vigueur.

Par le biais de la loi de finances, le gouvernement a inséré une explication dans la sous-section (12) de l’article 75 de la loi CGST, afin de préciser que la « taxe auto-évaluée » doit inclure la taxe payable au titre des fournitures à l’extérieur fournies dans le GSTR 1 mais non incluses. dans le retour fourni dans GSTR-3B.

L’article 75 de la Loi sur la TPS stipule qu’en cas de taxe autocotisée, celle-ci peut être récupérée sans émettre d’avis de justification et la procédure de recouvrement en vertu de l’article 79 peut être directement invoquée.

L’associé principal d’AMRG & Associates, Rajat Mohan, a déclaré avec cette circulaire que le conseil d’administration avait fait de son mieux pour atténuer les crocs empoisonnés de la nouvelle disposition de l’article 75 (12).

« Cette circulaire arrêterait l’abus de telles dispositions par les agents des impôts centraux. Cependant, l’adhésion des officiers au niveau de l’État est toujours douteuse », a ajouté Mohan.

