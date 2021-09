Les contribuables peuvent déposer des demandes de règlement jusqu’au 30 septembre

in

Afin d’accorder un allègement aux contribuables qui étaient éligibles pour déposer des demandes au 31 janvier 2021, mais qui ne pouvaient pas déposer la même chose en raison de la cessation de la Commission de règlement de l’impôt sur le revenu (ITSC) en vertu de la loi de finances 2021, le Central Board of Direct Taxes (CBDT) leur a permis de déposer des demandes de règlement jusqu’au 30 septembre.

La Loi de finances de 2021 a modifié les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 afin de fermer l’ITSC avec effet au 1er février 2021. Afin de disposer des demandes de règlement en instance au 31 janvier, la CBDT avait constitué un Conseil intérimaire de règlement le 10 août.

Il a été indiqué qu’un certain nombre de contribuables étaient à un stade avancé du dépôt de leur demande de règlement auprès de l’ITSC au 1er février. En outre, certains contribuables ont approché les Hautes Cours pour demander que leurs demandes de règlement soient acceptées. Dans certains cas, les Hautes Cours ont accordé des mesures provisoires et ordonné l’acceptation des demandes de règlement même après le 1er février. Cela a entraîné des incertitudes et des litiges prolongés.

Ainsi, CBDT a décidé de donner la possibilité aux contribuables de déposer des demandes sous conditions : la personne évaluée était admissible à déposer une demande de règlement le 31 janvier 2021, pour les années de cotisation pour lesquelles la demande est demandée; et toutes les procédures d’évaluation pertinentes de l’évalué sont pendantes à la date de dépôt de la demande de règlement.

Des modifications législatives à cet égard seront proposées en temps voulu, a déclaré la CBDT.

