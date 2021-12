Les contribuables peuvent directement lancer le recouvrement en cas de non-concordance des ventes dans GSTR-1, 3B

En vertu de la loi sur la taxe sur les produits et services, jusqu’à présent, des avis de justification ont d’abord été émis, puis un processus de récupération a été lancé dans de tels cas de non-concordance dans GSTR-1 et GSTR-3B.



À compter du 1er janvier, les agents de la TPS peuvent directement engager une action en recouvrement contre les entreprises errantes qui affichent des ventes plus élevées dans la déclaration mensuelle GSTR-1 mais les sous-déclarent lors du paiement de la taxe dans GSTR-3B.

Cette décision contribuera à réduire la menace d’une fausse facturation selon laquelle les vendeurs afficheraient des ventes plus élevées dans GSTR-1 pour permettre à l’acheteur de réclamer un crédit de taxe sur les intrants (ITC), mais signaleraient des ventes supprimées dans GSTR-3B pour réduire l’assujettissement à la TPS.

En vertu de la loi sur la taxe sur les produits et services, jusqu’à présent, des avis de justification ont d’abord été émis, puis un processus de récupération a été lancé dans de tels cas de non-concordance dans GSTR-1 et GSTR-3B.

Le gouvernement avait introduit ce changement dans le cadre de la loi de finances, adoptée par le Parlement plus tôt cette année. Le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) a notifié le 21 décembre au 1er janvier 2022 la date à laquelle cette disposition de la loi sur la TPS entrerait en vigueur.

Par le biais de la loi de finances, le gouvernement a inséré une explication dans la sous-section (12) de l’article 75 de la loi CGST, afin de préciser que la « taxe auto-évaluée » doit inclure la taxe payable au titre des fournitures à l’extérieur fournies dans le GSTR 1 mais non incluses dans le retour fourni dans GSTR-3B.

L’article 75 de la Loi sur la TPS stipule qu’en cas de taxe autocotisée, celle-ci peut être récupérée sans émettre d’avis de justification et la procédure de récupération en vertu de l’article 79 peut être directement invoquée.

L’associé principal d’AMRG & Associates, Rajat Mohan, a déclaré qu’il s’agissait d’une « disposition draconienne » donnant le pouvoir exclusif au département de la TPS d’engager une procédure de récupération fiscale dans laquelle un passif court signalé dans GSTR-3B par rapport à celui apparaissant dans GSTR-1.

Pour les entreprises, il est désormais impératif que GSTR -3B et GSTR-1 correspondent, et aucune différence ne devrait être autorisée dans le même, quelles que soient les raisons.

« Ce nouveau changement peut arrêter une partie importante des faux facturiers, cependant, une utilisation abusive de dispositions aussi larges par des agents sur le terrain ne peut être exclue », a ajouté Mohan.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.