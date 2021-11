Les contribuables pourraient devoir payer pour le programme d’identification numérique d’Apple

Les États américains pourraient devoir financer le plan d’Apple visant à stocker les informations d’identification émises par le gouvernement dans ses appareils.

La société a annoncé pour la première fois des partenariats avec plusieurs États en septembre pour développer un permis de conduire numérique et une carte d’identité d’État pouvant être stockés sur l’iPhone d’une personne. Cependant, la maintenance technique du programme, le support client et le marketing, peuvent être payés par l’argent des contribuables et examinés par Apple, selon des documents consultés par CNBC.

Selon les contrats signés entre Apple et la Géorgie, l’Arizona, le Kentucky et l’Oklahoma, Apple conservera un degré élevé de contrôle sur le programme d’identification numérique malgré le financement de l’État pour le support technique, a rapporté CNBC. La société aura « la seule discrétion » sur les appareils prenant en charge les identifiants numériques et sur la manière dont les dollars de marketing sont dépensés.

« C’est comme une relation avec un fournisseur, ce qui n’a aucun sens pour moi car ce sont les États qui ont le monopole de ce qu’ils donnent à Apple, ils pourraient probablement négocier un contrat beaucoup plus égal », Jason Mikula, un consultant en technologie financière qui a examiné certains des documents, a déclaré CNBC. « Je ne connais aucun autre exemple où des systèmes et des informations d’identification appartenant au gouvernement ont été mis à disposition à des fins commerciales de cette manière. »

Les identifiants numériques seraient stockés sur l’application Wallet d’Apple exclusivement sur les appareils Apple, tandis que les États pourraient devoir fournir des fonds et du personnel au géant de la technologie, selon son propre calendrier. Selon CNBC, les États devraient également offrir la fonction d’identification numérique aux citoyens sans frais supplémentaires et commercialiser le programme auprès des « parties prenantes » telles que les organismes chargés de l’application des lois.

« L’intérêt d’Apple est clair : vendre plus d’iPhone. L’intérêt de l’État est de servir ses citoyens, mais je ne sais pas pourquoi ils pensent qu’un partenariat avec une entreprise technologique spécifique qui possède un écosystème fermé est la meilleure façon de le faire », Phillip Phan, professeur à la Johns Hopkins Carey Business School. , a déclaré à CNBC. « Que l’État dépense l’argent des contribuables pour un produit qui ne sert que la moitié de ses citoyens est discutable. »

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de la Daily Caller News Foundation.

