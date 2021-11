Deux contributeurs de longue date de Fox News ont démissionné, citant le contenu de « Patriot Purge » de l’animateur Tucker Carlson, un documentaire controversé sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Jonah Goldberg, qui contribue également à une chronique hebdomadaire dans les pages d’opinion du Los Angeles Times, a démissionné avec Stephen Hayes. Les deux conservateurs ont écrit dimanche sur leur site Substack, le Dispatch, qu’ils marchaient parce que « les voix des responsables sont étouffées par les irresponsables » des animateurs d’opinion du réseau d’information câblé.

Mais les deux ont également exprimé leur soutien au côté information de l’opération, affirmant qu’il rapporte la vérité.

Les deux contributeurs auraient finalisé leur démission la semaine dernière. Un cadre de Fox a déclaré lundi que le réseau n’avait pas l’intention de re-signer Hayes ou Goldberg – contributeurs depuis 2009 – lorsque leurs contrats sont arrivés en 2022.

« Patriot Purge », une série en trois parties sur le service de streaming par abonnement de Fox qui a été promu comme « The True Story Behind 1/6 », propose que le FBI ait été impliqué dans des événements ce jour-là à Washington, DC, et accuse la Maison Blanche de Biden de dépeindre les Américains ordinaires comme des terroristes nationaux.

« L’émission spéciale – qui a été diffusée sur le service de streaming par abonnement de Fox plus tôt ce mois-ci et a été promue sur Fox News – est présentée dans le style d’un exposé, un article percutant de journalisme d’investigation », ont écrit Goldberg et Hayes dans leur essai pour le Dispatch. , qu’ils ont fondé en 2019 avec Toby Stock et ont commencé à publier sérieusement en janvier 2020.

« En réalité, c’est une collection de conspirations incohérentes, truffées d’inexactitudes factuelles, de demi-vérités, d’images trompeuses et d’omissions accablantes. »

Les deux ont noté que le contenu de « Patriot Purge » n’était pas un « incident isolé » mais, plutôt, « simplement l’exemple le plus flagrant d’une tendance de longue date » parmi les animateurs d’opinion de Fox News, qui, selon Goldberg et Hayes, ont amplifié le » fausses déclarations et récits bizarres » de l’ancien président Trump.

« Si une personne avec une telle plate-forme partage une telle désinformation assez fort et assez longtemps, il y a des Américains qui le croiront – et agiront en conséquence -« , ont écrit Hayes et Goldberg. « Ce n’est pas théorique. C’est ce qui s’est réellement passé le 6 janvier 2021. »

Les deux ont cependant noté que « le côté information de Fox fait régulièrement ce qu’il est censé faire: il rapporte la vérité ».

Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham, les personnalités aux heures de grande écoute du réseau d’information, n’ont pas hésité à soutenir Trump et sa vision du monde. Carlson, pour sa part, a une large place pour présenter ses vues. Lors de la défense d’un procès en diffamation intenté contre le réseau l’année dernière, les avocats de Fox News ont fait valoir avec succès qu’aucun « téléspectateur raisonnable » ne prendrait les commentaires de Carlson au sérieux.

La personnalité la mieux notée de Fox News allègue dans « Patriot Purge » que « les agences fédérales ont une longue histoire de piégeage des Américains dans des complots fabriqués ». Carlson dit également dans le documentaire que l’événement du 6 janvier – qui a entraîné la mort de cinq personnes, dont Ashli ​​Babbitt, un vétéran du comté de San Diego qui a été mortellement abattu – était une manifestation pacifique pour exiger « l’intégrité électorale » jusqu’à ce que la foule ont été poussés à commettre des actes de violence.

Il n’y a aucune preuve d’une telle implication du FBI, un fait qui a été rapporté par des journalistes de Fox News.

« Nous restons reconnaissants pour les opportunités que nous avons eues chez Fox et nous continuons d’admirer de nombreux journalistes qui travaillent dur qui y travaillent », ont écrit Goldberg et Hayes. « C’est notre dernier recours. Nous ne regrettons pas notre décision, même si nous la trouvons malheureusement nécessaire.

Le rédacteur du Times, Stephen Battaglio, a contribué à ce rapport.