Les contributeurs de MSNBC critiquent les défenseurs de la vie : ils traitent les femmes comme « des incubateurs avec des pièces buccales »

Un panel de MSNBC a décrit à plusieurs reprises les défenseurs de la vie comme des personnes qui traitent les femmes comme des « incubateurs » samedi.

L’émission “The Cross Connection” de Tiffany Cross a présenté un panel pour discuter des efforts récents du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, exhortant la Cour suprême à annuler la décision Roe v. Wade qui a finalement rendu l’avortement légal aux États-Unis.

Ses invités comprenaient Felice León de The Root et Elie Mystal, un habitué de MSNBC, qui ont tous deux dénoncé la récente décision.

León a ridiculisé le procureur général comme “une femme blanche riche” qui agit contre les intérêts des citoyens minoritaires.

LE MISSISSIPPI DEMANDE À LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS D’ANNULER ROE V. WADE

“Nous savons également que les femmes de couleur et les femmes à faible revenu se font avorter à des taux plus élevés que les femmes blanches et les femmes plus aisées”, a déclaré León. “Donc, toute loi aura un impact sur mes sœurs, mes sœurs noires et brunes du Mississippi à coup sûr, et cela montre vraiment que le procureur général est en fin de compte une femme blanche riche qui agit dans l’intérêt des conservateurs et d’autres femmes blanches riches.”

Cross a répondu “100%”.

Mystal a également déclaré que les actions du procureur général ainsi que la prochaine affaire de la Cour suprême du Mississippi menaçaient de traiter les femmes comme “des incubateurs avec des pièces buccales”.

“Après 26 semaines, nous traitons les femmes comme si elles étaient des incubateurs avec des pièces buccales… L’affaire qui était déjà devant la Cour suprême l’année prochaine cherche à détruire cette démarcation de base de la viabilité fœtale et à permettre aux États de commencer à traiter les femmes comme des incubateurs avec pièces buccales de plus en plus tôt dans le processus », a déclaré Mystal.

Mystal et Cross ont également fait des comparaisons avec la série Hulu “The Handmaid’s Tale” affirmant que les actions pro-vie pourraient conduire à une oligarchie religieuse qui traite les femmes comme des citoyennes de seconde zone.

“Rappelez-vous, déjà, après la viabilité fœtale, nous traitons les femmes comme si nous étions déjà à Gilead”, a commenté Mystal.

Cross a décrit la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett comme « une véritable servante de la Cour suprême ».

À la fin de la discussion, Mystal a insisté sur le fait que la seule solution serait d’augmenter le nombre de sièges à la Cour suprême.

“Si nous voulons les arrêter, comme vous le dites Tiffany, la seule chose est d’utiliser notre pouvoir constitutionnel et d’augmenter le nombre de juges à la Cour suprême”, a répondu Mystal. “C’est la solution. C’est la seule solution.”

Le Mississippi était auparavant impliqué avec la Cour suprême dans une affaire concernant les lois restrictives de l’État sur l’avortement. L’État a déjà promulgué une loi interdisant les avortements après quinze semaines de grossesse, mais la loi a été continuellement contestée par les tribunaux inférieurs. Maintenant, avec un panel plus conservateur, la Cour suprême a accepté d’entendre l’affaire, ce qui pourrait conduire à une plus grande décision quant à savoir si les États peuvent interdire les avortements avant qu’un fœtus ne devienne viable.

L’affaire devrait être entendue à l’automne.