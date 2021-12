Les contributions de Kyle Kuzma aux Wizards ne sont pas une blague

Il est facile de considérer Kyle Kuzma comme une blague. Depuis qu’il est entré dans la ligue sur les Lakers de Los Angeles en tant que choix n ° 27 au repêchage de 2017, Kuzma est un joueur qui jette une ombre beaucoup plus grande dans la conversation plus large sur le basket-ball que son jeu ne le justifierait généralement.

Kuzma a été couronné comme le prochain sauveur des Lakers par une certaine partie de la base de fans après une solide saison recrue soulignée par des flashs impressionnants – dont 41 points en trois quarts contre les Pistons. Il n’y avait qu’un seul problème : les Lakers étaient terribles pour la cinquième saison consécutive, ressemblant à un groupe de jeunes malavisés qui avaient un certain talent légitime mais ne savaient pas comment gagner. Le véritable sauveur des Lakers arriverait l’été suivant lorsque LeBron James a signé en tant qu’agent libre, et tout à coup, tout ce qui concerne la jeune reconstruction de l’équipe a été bouleversé.

Alors que Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart seraient exilés à la Nouvelle-Orléans alors que James aidait à orchestrer le commerce pour Anthony Davis, Kuzma est resté. Une partie de la raison était que les Pélicans n’avaient pas une très haute opinion de lui. À ce stade de sa carrière, Kuz était principalement un chucker qui était mauvais en défense et passait trop de temps sur Instagram. Mais alors que la puissante emprise de James s’emparait de l’équipe au cours des années à venir, Kuzma s’est frayé un chemin pour devenir un élément fiable d’une équipe de championnat.

Kuzma n’a pas commencé pour les Lakers lors de leur course au titre 2020 dans la bulle, mais il était le quatrième meilleur buteur de LA et soudainement un atout pour la défense n ° 1 de la ligue. Non, Kuzma n’est pas devenu la star que certains fans pensaient qu’il pourrait, mais dans un rôle étroit jouant à côté de deux superstars, il devenait en fait un acteur solide.

Cela n’a pas changé la réalité que tous ceux qui ne s’appelaient pas James ou Davis vivaient sur du temps emprunté à LA. Après que les Lakers aient perdu au premier tour des séries éliminatoires l’année suivante contre les Phoenix Suns alors que leurs deux étalons luttaient contre des blessures, l’équipe est partie à la recherche d’une troisième étoile pendant l’intersaison. Ils ont atterri sur Russell Westbrook, expédiant Kuzma, Kentavious-Caldwell Pope, sur Montrezl Harrell aux Wizards de Washington pour le récupérer.

L’identité de Kuzma était tellement liée à LA depuis qu’il était entré dans la ligue que l’idée de lui dans un marché beaucoup moins glamour était amusante à sa manière. N’ayez crainte : Kuzma est resté lui-même en dehors du terrain, jusqu’à porter un pull rose surdimensionné comiquement sur le chemin d’un match récent.

Si Kuzma est le premier modèle Instagram de la NBA en dehors des lignes, sa présence sur les réseaux sociaux dément une ténacité et des compétences qui font de lui une sorte de col bleu en avant à l’ère d’aujourd’hui. Il y a une vraie substance à apprécier dans le jeu de Kuzma à ce stade de sa carrière, et cela a aidé les Wizards à prendre l’un des départs les plus surprenants de la ligue.

Presque toutes les équipes pourraient utiliser un joueur comme Kuzma. À 6’10 avec une envergure de 7 pieds, Kuzma apporte une sérieuse longueur à l’ailier défensif. Il a augmenté son activité et son souci du détail au fil des ans pour devenir un plus légitime défensivement. En attaque, Kuzma espace le sol et fournit un tir à trois points en volume pour un tir qui rentre juste assez pour être précieux.

Kuzma apporte également un peu plus à la table sur les bords que vous ne le pensez. D’une part, il est un rebondeur défensif étonnamment bon, se précipitant souvent à travers le terrain pour pointer le ballon et terminer la possession. Son pourcentage de rebond défensif de 24,2 est le plus élevé de Washington et la note la plus élevée de sa carrière. Alors que marquer le rebond a longtemps été le talon d’Achille de Kuzma offensivement, il est devenu un bon passeur en mouvement au fil des ans. Son taux de passes décisives de 13,3% cette saison est également le plus élevé de sa carrière.

Kuzma a exposé toutes ses compétences contre les Pistons de Detroit jeudi, marquant 26 points sur 4 tirs sur 10 à trois points. Il a frappé un poignard trois en prolongation pour donner la victoire à Washington et a salué les fans de Detroit.

Kuzma joue près de 33 minutes par soir à Washington, un autre sommet en carrière. Sa longueur permet aux Wizards de s’en tirer avec Harrell à cinq, et ces files d’attente avec les autres partants sont de +15,5 points pour 100 possessions selon Cleaning the Glass. Kuzma a un moyen de tout faire s’emboîter. Qui aurait pensé cela étant donné sa réputation dans ses premières années ?

Kuzma est devenu assez bon en tant que tireur pour que son tir de volume à partir de trois soit bénéfique pour son équipe. Son impact correspond parfaitement à ses outils défensifs en tant que quatre qui peuvent changer certains écrans, fournir une protection de la peinture et terminer un arrêt avec un rebond. Kuzma dépend toujours principalement de ses coéquipiers – plus de 72% de ses paniers ont été aidés cette saison – mais c’est le type de joueur qui rend le jeu plus facile pour tout le monde en espaçant le sol et en tirant parti de sa longueur pour tout gâcher. la défense.

Les influenceurs ne sont pas censés avoir des emplois de col bleu loin des médias sociaux, mais c’est le genre de joueur que Kuzma est devenu. Ses déclarations de mode sont toujours fortes, mais ses contributions à la victoire sont sous-estimées. Ce n’est pas une blague.