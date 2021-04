Les contributions de la campagne DeSantis augmentent au cours des premiers mois de collecte de fonds ⋆ .

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a récolté 6 millions de dollars depuis le début du mois de mars, dépassant de loin le démocrate qui devrait le défier en 2022.

Le gouverneur Ron DeSantis a levé un total de 11,3 millions de dollars depuis qu’il a continué à collecter des fonds pour sa réélection en octobre, a rapporté Politico. Le gouverneur de Floride avait suspendu les contributions à la campagne pendant les premiers mois de la pandémie.

«Alors que le gouverneur se concentre sur le remplissage de ses coffres de campagne avec des contributions massives à six chiffres de riches donateurs et des ventes aux enchères de vaccins, la commissaire Fried se consacre à servir les Floridiens et à faire son travail pour soutenir les agriculteurs, protéger les consommateurs et lutter pour les familles», a-t-il ajouté. Le porte-parole du commissaire à l’agriculture démocratique Nikki Fried, qui devrait se présenter contre DeSantis en 2022, a déclaré à Politico.

Alors que DeSantis a levé des millions de dollars, Fried a reçu environ 154 000 $ depuis mars et 450 000 $ depuis octobre en contributions à la campagne, selon Politico. DeSantis a même dépassé le financement du Parti républicain de Floride, qui a annoncé lundi avoir reçu 3,6 millions de dollars depuis le début de l’année.

Une grande partie des fonds reçus par la campagne de DeSantis provient de sociétés et de groupes commerciaux de Floride, qui ont soutenu la volonté du gouverneur de rouvrir rapidement l’État pendant la pandémie, a rapporté Politico. Il a reçu 425 000 $ de comités républicains financés par la compagnie d’assurance Florida Blue, US Sugar et Disney, et affilié au groupe d’entreprises Associated Industries of Florida.

DeSantis n’a pas encore créé de compte de campagne officiel, mais a choisi d’organiser des collectes de fonds en personne, a rapporté Politico. Les amis de Ron DeSantis, le comité du gouverneur, ont organisé un événement dans un club de golf de Tallahassee, la capitale de l’État, en mars.

