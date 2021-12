Les contributions des employés d’Amazon ont aidé le membre du conseil Kshama Sawant à vaincre le rappel

Kshama Sawant, membre du conseil municipal de Seattle, dans son bureau à l’hôtel de ville en 2019. (Photo d’archive . / Monica Nickelsburg)

Les employés d’Amazon ont été parmi les principaux contributeurs à la campagne qui a aidé le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, un critique virulent de l’entreprise, à vaincre un effort de rappel.

Les personnes qui ont inscrit Amazon ou Whole Foods comme employeur ont contribué 11 149,24 $ à la campagne de solidarité de Kshama, le quatrième plus grand groupe d’employés, selon les données de la Seattle Ethics and Elections Commission. Trente-trois contributeurs étaient des employés d’Amazon et deux étaient des employés de Whole Foods, selon les dossiers.

Source : Commission d’éthique et d’élections de Seattle.

Les employés de Microsoft, Facebook et Google figuraient également parmi les principaux contributeurs à la campagne de solidarité Kshama, selon les registres des contributions à la campagne.

De l’autre côté du problème, les employés d’Amazon et de Whole Foods ont versé un total de 4 400 $ à la campagne Recall Sawant et au comité d’action politique A Better Seattle à l’appui du rappel.

Les contributions représentaient une petite partie des plus d’un million de dollars collectés par les groupes cherchant à rappeler Sawant et des plus de 984 000 dollars collectés par la campagne de solidarité Kshama. Cependant, les contributions montrent la diversité des points de vue politiques qui émergent au sein d’Amazon, d’autant plus que l’entreprise continue de croître.

Amazon fait face à une pression croissante de la part des travailleurs de ses entrepôts qui cherchent à se syndiquer. Le National Labor Relations Board a ordonné une nouvelle élection syndicale à Bessemer, Alabama, site d’un effort syndical de grande envergure cette année, après qu’un agent d’audience du NLRB a déterminé que certaines des tactiques d’Amazon étaient inappropriées.

Sawant, qui est affilié au Socialist Alternative Party, a mené des efforts controversés pour taxer Amazon et d’autres grands employeurs de Seattle pour financer les services sociaux de la ville, critiquant Amazon sur l’impact de sa croissance. Elle a été réélue en 2019, alors qu’Amazon dépensait beaucoup pour soutenir une liste de candidats favorables aux entreprises, sans grand succès.

« Seattle était comme un laboratoire de test », a déclaré Sawant après cette victoire électorale de 2019, faisant référence aux dépenses d’Amazon. « Si nous leur permettions de s’en tirer ici, nous pouvons être sûrs qu’ils s’en prendront également à d’autres villes. »

Le rappel s’est concentré sur des violations présumées de l’éthique et des politiques, qui, selon Sawant et ses partisans, ne satisfaisaient pas à la barre pour l’avoir rappelée de ses fonctions. Sawant a défait le rappel dans le district du conseil 3 par 310 voix : 20 656 (50,38 %) contre 20 346 (49,62 %), selon les résultats certifiés vendredi par les responsables des élections du comté de King.

Amazon a refusé de commenter. Nous avons contacté le bureau de Sawant et la campagne de solidarité pour commentaires.

L’élection de rappel par correspondance a eu lieu le 7 décembre. Les totaux des contributions à la campagne sont à jour au 13 décembre.