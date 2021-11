Les contrôleurs PS5 Dualsense prennent désormais en charge la lecture à distance sur Android

Près de six mois après son ajout pour iOS, l’application PlayStation Remote Play pour Android 12 est en cours de mise à jour pour ajouter la prise en charge du contrôleur DualSense de la PS5. La nouvelle mise à jour ajoute également un certain nombre d’améliorations concernant la compatibilité avec le contrôleur DualShock 4 de la PS4, mais uniquement pour les utilisateurs de la dernière version d’Android.

La nouvelle mise à jour permettra aux propriétaires de PS5 d’utiliser beaucoup plus facilement leur console en déplacement avec Remote Play, qui permet aux joueurs PlayStation d’utiliser leur console à distance via un appareil mobile ou un PC. Avec la nouvelle mise à jour, Remote Play pour Android a également ajouté la prise en charge du pavé tactile, du capteur de mouvement, du grondement et de l’indicateur de batterie du DualShock 4. Alors que la manette PS4 est toujours compatible avec les versions Android 10 et 11 de l’application, seule la version Android 12 inclut les nouvelles fonctionnalités.

Lecture en cours : Manette PS5 DualSense

Android 12 a été lancé il y a environ un mois, le déploiement étant toujours en cours en fonction du type d’appareil que vous possédez. Vous pouvez forcer votre téléphone à rechercher une mise à jour via les paramètres système, ou vérifier sur quelle version d’Android vous utilisez, mais il se peut qu’elle ne soit pas encore disponible pour tous les appareils Android.

Une mise à jour précédente de Remote Play sur mobile a ajouté la possibilité de jouer à des jeux via une connexion de données mobile, ainsi que de jouer via WiFi, de sorte que les joueurs PlayStation ont désormais plus d’options que jamais pour jouer à leurs jeux en déplacement.