Les controverses font partie d’un « problème plus large » en Formule 1

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, ne pense pas qu’Abou Dhabi était un incident isolé de prise de décision problématique en Formule 1.

La FIA enquête sur les événements du Grand Prix d’Abou Dhabi et sur la question de savoir si le règlement sportif a été suivi dans une conclusion controversée de la bataille pour le titre des pilotes 2021.

Mercedes et Lewis Hamilton sont finalement sortis perdants de cela, avec Max Verstappen dépassant Hamilton dans le dernier tour après que la voiture de sécurité a sorti le peloton, mettant ses pneus plus frais à utiliser alors qu’il franchissait le drapeau à damier à la fin d’une course largement dominé par Hamilton.

Le reproche de Mercedes était que le directeur de course Michael Masi avait ordonné uniquement aux voitures doublées entre Verstappen et Hamilton de se défaire avant le redémarrage, plutôt que toutes les voitures doublées, ceci après avoir initialement décidé que les voitures doublées ne dépasseraient pas la voiture de sécurité.

Cela signifiait que la saison épique de 2021 s’était terminée sur une note amère, mais Wolff soutient que cela faisait simplement partie d’un problème plus large.

S’adressant aux journalistes, Wolff a déclaré : « C’est un problème plus large. Si vous regardez la plupart des polémiques qui ont eu lieu cette année, il s’agissait de décisions, de décisions sportives sur la piste, de l’incohérence de l’exécution des règlements sur la piste.

« C’est une chose de conduire dur et d’avoir des divergences d’opinion entre les pilotes et les équipes, c’est dans la nature du jeu.

« Mais une prise de décision incohérente conduit à des controverses, conduit à une polarisation et c’est ce qui a été à l’origine de nombreuses controverses totalement inutiles sur la piste. »

En comparaison avec les événements derrière la voiture de sécurité à Abou Dhabi, Wolff a rappelé le Grand Prix Eifel 2020, ce qui suggère qu’au GP d’Abou Dhabi, Masi a annulé sa précédente clarification sur le règlement de la voiture de sécurité.

Les pilotes se sont plaints du nombre de tours passés derrière la voiture de sécurité au Nürburgring ce jour-là, craignant que la McLaren bloquée de Lando Norris ne prenne feu après une panne de moteur, et tout en expliquant son processus de réflexion à l’époque, Masi a déclaré que » il y a une exigence dans le règlement sportif de faire passer toutes les voitures doublées ».

Ainsi, Wolff ne comprenait pas pourquoi cette exigence n’était plus présente à l’esprit de Masi à Abu Dhabi.

« Comment se fait-il qu’il y a 14 mois, au Grand Prix de l’Eifel, l’explication qui a été donnée était exactement le contraire de ce qui s’est passé [in Abu Dhabi]? » Wolff a demandé rhétoriquement.

« L’explication qui a été donnée, que la raison pour laquelle la voiture de sécurité était là si longtemps, était que toutes les voitures devaient se débrouiller, que cela respecte les règlements sportifs.

« Il y a quatorze mois, non seulement la décision a été prise dans le sens totalement opposé, mais une explication est donnée à 180 degrés différente de ce qui s’est passé. »

