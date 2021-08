Les controverses passées de Mayim Bialik refont surface alors qu’elle est nommée hôte Primetime

La star de Big Bang Theory Mayim Bialik a été nommée animatrice de Jeopardy ! des spéciaux aux heures de grande écoute, y compris le prochain championnat national collégial, mercredi. Le producteur exécutif Mike Richards a été nommé l’hôte de Jeopardy!, en semaine, après une saison d’hôtes spéciaux de célébrités. Le passé controversé de Richards a fait la une des journaux, mais les opinions controversées de Bialik ont ​​également refait surface, de son point de vue sur les vaccins à ses commentaires sur Harvey Weinstein.

Bialik, 45 ans, est devenu célèbre en tant qu’enfant star dans le film de 1988 de Bette Midler Beaches, qui a conduit à des rôles principaux à la télévision. Sa première grande série était Blossom, qui s’est déroulée de 1990 à 1995. Aujourd’hui, elle est surtout connue pour avoir joué Amy Farrah Fowler, qui est devenue la petite amie et la femme de Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. La star de Call Me Kat est également titulaire d’un doctorat. en neurosciences et anime le podcast Breakdown de Mayim Bialik.

« Je ne pourrais pas être plus ravi de rejoindre le Jeopardy ! famille », a déclaré Bialik dans un communiqué mercredi. “Ce qui a commencé avec mon jeune de 15 ans répétant une rumeur d’Instagram selon laquelle je devrais être l’hôte invité de l’émission s’est transformé en l’une des opportunités les plus excitantes et surréalistes de ma vie ! Je suis tellement reconnaissant et excité de continuer à travailler avec Mike Richards, et je suis juste sur la lune pour unir mes forces avec lui et Sony. Après toutes les conversations que nous avons eues à propos de ce partenariat, je suis tellement prêt à commencer !

Sony Pictures Television, qui produit Jeopardy !, a déclaré que Bialik accueillera des épisodes spéciaux du jeu télévisé aux heures de grande écoute. Cela inclut le prochain championnat national universitaire, qui sera diffusé sur ABC en 2022. Alors qu’elle a reçu des critiques élogieuses de la part des fans pour son mandat de deux semaines en tant que Jeopardy! animatrice du 31 mai au 11 juin, l’annonce qu’elle continuera à animer l’émission a attiré une attention renouvelée sur certaines de ses opinions controversées.

L’éditorial du New York Times 2017 de Bialik sur Harvey Weinstein

(Photo : Banque de photos Weiss Eubanks/NBCUniversal/NBCU via ., .)

Après l’éclatement des allégations d’inconduite sexuelle de Harvey Weinstein en octobre 2017, Bialik a publié un éditorial controversé dans le New York Times selon lequel de nombreuses pensées blâmaient les victimes d’agression sexuelle et suggéraient que les femmes pourraient se protéger si elles s’habillaient modestement. Dans “Mayim Bialik: Being a Feminist in Harvey Weinstein’s World”, Bialik a écrit qu’elle s’habillait modestement tout au long de sa carrière et évitait de flirter avec les hommes. “Dans un monde parfait, les femmes devraient être libres d’agir comme elles le souhaitent. Mais notre monde n’est pas parfait. Rien – absolument rien – n’excuse les hommes d’avoir agressé ou maltraité des femmes. Mais nous ne pouvons pas être naïfs à propos de la culture dans laquelle nous vivons ,” elle a écrit.

La pièce a rencontré un contrecoup instantané, même parmi les collègues hollywoodiens de Bialik. “Je dois dire que j’étais habillée de manière non provocante comme une fillette de 12 ans lorsque des hommes dans la rue se sont masturbés. Ce ne sont pas des vêtements”, a tweeté Patricia Arquette, dont la sœur Rosanna Arquette a accusé Weinstein d’inconduite sexuelle. “Il n’est pas non plus scandaleux que quiconque s’attende à être traité de manière professionnelle par quelqu’un dans une relation professionnelle.”

précédentsuivant

Bialik a affirmé que ses mots avaient été sortis de leur contexte

On m’a dit que mon article @NYTimes a résonné avec tant de gens. Voir aussi certains ont sorti mes propos du contexte de la machine hollywoodienne. Voir ci-dessous : pic.twitter.com/0NmxtAF1vP – Mayim Bialik (@missmayim) 15 octobre 2017

Après le contrecoup, Bialik a publié une déclaration sur les réseaux sociaux. “On me dit que mon article du NY Times a résonné auprès de tant de personnes et je suis reconnaissant pour tous les commentaires. Je vois aussi qu’un tas de gens ont sorti mes mots du contexte de la machine hollywoodienne et les ont déformés pour impliquer que Dieu m’en garde. blâmerait une femme pour son agression en raison de ses vêtements ou de son comportement”, a-t-elle écrit. “Toute personne qui me connaît et mon féminisme sait que c’est absurde et pas du tout de quoi parlait cette pièce.”

précédentsuivant

Les commentaires anti-vaccin de Bialik

Bialik, qui partage deux fils avec son ex-mari Michael Stone, a fait plusieurs remarques controversées sur les vaccinations. Dans une interview de PEOPLE en 2009, elle a affirmé qu’ils étaient une “famille non vaccinante”, ajoutant: “Mais je ne prétends pas aux décisions individuelles des gens. Nous avons basé les nôtres sur des recherches et des discussions avec notre pédiatre, et nous en avons été satisfaits décision, mais évidemment, il y a beaucoup de controverse à ce sujet.”

En février 2015, Bialik a publié une nouvelle déclaration, insistant sur le fait que ses enfants ont été vaccinés. “Je voudrais dissiper les rumeurs sur ma position sur les vaccins. Je ne suis pas anti-vaccin”, écrivait-elle à l’époque. “Mes enfants sont vaccinés. Il y a eu tellement d’hystérie et de colère à propos de ce problème, et j’espère que cela clarifie les choses pour ma part.”

Cependant, le Times of Israel note que Bialik a publié plus tard une autre déclaration similaire à d’autres commentaires qu’elle a faits entre 2009 et 2015, disant aux parents de faire leurs propres recherches. « honnêtement, les gens. faites vos recherches. faites ce qui est bon pour vous. laissez-moi vivre ma vie et vous vivez la vôtre. ” a-t-elle écrit dans ce deuxième communiqué. “Mettez-moi sur l’autel si vous n’avez rien de mieux à faire aujourd’hui, mais soyez simplement satisfait de vos décisions et laissez mes enfants tranquilles. Mon travail n’est pas en danger. Tout va bien, sauf dans le monde clairement solidaire et aimant des médias sociaux et les potins. Bonne journée à tous.”

précédentsuivant

Bialik a reçu le vaccin COVID-19 et a déclaré que ses enfants recevraient le vaccin contre la grippe

Avant que le vaccin contre le coronavirus ne soit disponible, Bialik a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube simplement intitulée « Anti-Vaxxers and Covid ». Elle a de nouveau insisté sur le fait qu’elle n’était pas contre les vaccins, bien qu’elle n’en ait pas reçu elle-même depuis 30 ans. Elle a déclaré qu’elle prévoyait de se faire vacciner contre la grippe et contre le coronavirus une fois qu’ils seraient disponibles pour elle-même et ses fils.

“Vous pourriez dire:” Hé, attendez une seconde, vous ne croyez pas aux vaccins! Vous faites partie de ces anti-vaccins “, a déclaré Bialik dans la vidéo. “Parlons-en enfin. J’ai écrit un livre il y a environ 10 ans sur mon expérience parentale et à l’époque mes enfants n’avaient pas reçu le calendrier typique de vaccins. Mais je n’ai jamais, pas une seule fois, dit que les vaccins n’ont pas de valeur, pas utiles, ou pas nécessaires parce qu’ils le sont.”

Elle a également qualifié les allégations selon lesquelles elle est anti-vaxxer d'”inexactes”. Mais là encore, elle a dit qu’elle avait encore des inquiétudes concernant les vaccins car ils ne sont “jamais efficaces à 100%”. Elle pense aussi qu’il pourrait y avoir trop de vaccins.

“Est-ce que je pense que nous donnons beaucoup trop de vaccins dans ce pays par rapport à quand j’étais un enfant vacciné ? Oui. Est-ce que je crois que la plupart des gens ne savent même pas ce qu’est l’hépatite B, mais vacciner leurs nouveau-nés quand même parce qu’ils sont simplement dit ? Oui”, a déclaré l’actrice. “La communauté médicale opère-t-elle souvent à partir d’un lieu de peur afin de gagner de l’argent? Heck ouais, ils le font!”

Bialik a depuis reçu le vaccin COVID-19. “Elle a été entièrement vaccinée contre le virus COVID-19 et n’est pas du tout anti-vaxxer”, a déclaré le porte-parole de Bialik à The Wrap le 11 août.

précédentsuivant

Son partenariat de marque avec un supplément cérébral douteux Neuriva

(Photo : Photo de Steve Granitz/WireImage, .)

En mars, le supplément pour la santé du cerveau Neuriva a embauché Bialik comme « ambassadeur de la science » pour « habiliter les consommateurs à prendre des décisions éclairées sur les suppléments pour la santé du cerveau et à décomposer la science derrière Neuriva – prouvant que tous les suppléments ne sont pas créés de la même manière ». Cependant, Science-Based Medicine a noté que l’affirmation de Neuriva selon laquelle des études cliniques étayaient ses affirmations était trompeuse. Un article de Psychology Today a même appelé le supplément “juste une autre huile de serpent”.

précédentsuivant

Ces controverses ne disparaissent pas

(Photo : . / Jon Kopaloff)

“Mayim Bialik obtient le concert de Jeopardy parce qu’elle a passé tout le Big Bang Theory [talking] à propos de son diplôme mais c’est juste à temps pour que tout le monde voie ce qu’elle a à dire sur les vaccins lol, cette annonce a une grande vibration ” restez à l’écoute pour d’autres mises à jour “”, a tweeté une personne. ” La même Mayim Bialik qui n’a pas eu de vaccin pendant 30 ans et a retardé ses enfants parce qu’elle « remet en question les motivations de profit de l’industrie des vaccins » ? Frais. Frais. Cool”, a écrit un autre.

précédent