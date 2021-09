Les «conversations animées» du prince William avec le prince Charles sur l’avenir de la monarchie | Royale | Nouvelles

in

Hier soir, le duc et la duchesse de Cambridge ont transmis des messages de félicitations à la famille royale britannique Emma Raducanu. Raducanu, 18 ans, est devenue la première qualifiée à remporter un tournoi de tennis majeur en remportant l’US Open sans perdre un set en cours de route. Le compte officiel de William et Kate a tweeté quelques minutes après sa victoire : « Un grand bravo @EmmaRaducanu pour vos performances époustouflantes et votre victoire historique en Grand Chelem ! Incroyable – nous sommes tous si fiers de vous !

Ils ont également félicité l’adversaire de Raducanu, Leylah Fernandez, pour ses propres réalisations exceptionnelles.

La reine, quant à elle, a envoyé une chaleureuse lettre de félicitations qui a été personnellement remise à Raducanu par son représentant à New York.

Alors que toute la famille est clairement d’accord sur la victoire historique de Raducana, un expert royal a déclaré à Express.co.uk qu’il y avait de fréquentes disputes dans les coulisses.

Howard Hodgson a expliqué: «Le prince Charles tient beaucoup à réduire l’entourage royal et la famille royale et leur concentration, afin que ce soit vraiment la reine, lui, le duc de Cambridge, puis George, etc.

LIRE LA SUITE: L’hommage de Harry et Meghan au 11 septembre sur le site Web d’Archewell

« C’est donc un ascendant direct. Il avait eu ces plans, il avait déjà fait ces plans et croyait que c’était la bonne voie à suivre.

« Le pouvoir derrière le trône, depuis longtemps maintenant, est le prince de Galles et personne d’autre.

“Jusqu’à il y a peut-être dix ans, le duc d’Édimbourg avait beaucoup à dire sur ces choses.”

Il a ajouté que la raison pour laquelle la reine est un monarque si prospère est qu’elle est “très docile” et écoute ce que ses conseillers veulent faire.

William et Kate se prépareraient également à se lever et à déménager dans la région, ce qui offrirait une maison de campagne beaucoup plus accessible à Londres que leur résidence actuelle à Anmer Hall.

William et Charles, cependant, ont régulièrement des “conversations animées” sur la façon dont les changements devraient être apportés au sein de la monarchie.

M. Hodgson a déclaré: «Charles et William ont des conversations animées sur beaucoup de choses.

«Mais en réalité, ils ne font qu’un, et ils sont soutenus par deux femmes qui ne font qu’un.

“Je pense que William n’est certainement pas le fils de sa mère, le prince Harry est le fils de sa mère.

“William est très dévoué, il n’a pas peur de dire ce qu’il pense, mais ils sont tout à fait d’accord sur la voie à suivre.

“Ils ne sont pas nécessairement d’accord sur la façon d’y arriver, mais ils sont en ligne quand il s’agit de cela.”

Il a expliqué que « tout le monde » au sein du cabinet est « 100 % favorable » aux plans visant à se concentrer sur la ligne de succession.

Charles est l’héritier le plus ancien de l’histoire britannique, ayant été le premier sur le trône depuis février 1952.

M. Hodgson a exclu la possibilité que Charles passe les rênes, étant donné qu’il a lui-même 72 ans, à William.

Il a expliqué : « Ils ne seront jamais d’accord avec ça. Parce que « la reine est morte, vive le roi ! », vous ne prenez pas votre retraite et cela continue.

« Sinon, vous n’êtes qu’un foutu président ou un premier ministre. C’est la succession, « le roi est mort, vive le roi ! c’est comme ça que ça marche.

Il a ajouté que la monarchie est “morte” si cette tradition était rompue, les membres de la famille royale seraient réduits à “juste des mortels comme nous”.