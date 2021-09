Les coopératives agricoles primaires joueront un rôle plus important dans la gestion des projets agricoles : Amit Shah

in

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui détient également le portefeuille de la coopération, a déclaré samedi que le Centre dévoilera bientôt une nouvelle politique coopérative qui confiera aux sociétés coopératives agricoles primaires (PACS) la tâche de mettre en œuvre divers programmes gouvernementaux dans le secteur agricole.

Le gouvernement envisage également de faciliter la création de plus de PACS afin qu’une telle entité soit présente dans tous les deux villages.

« Il y a un rôle pour les PACS dans [running] de nombreux programmes liés à l’agriculture comme le marché agricole national électronique (e-NAM) et le programme de carte de santé des sols. Les avantages de tous ces programmes atteindront le niveau de base lorsque le PACS deviendra des agences de mise en œuvre au niveau des villages », a déclaré Shah lors de son discours à la première Conférence nationale des coopératives à New Delhi.

Le ministère de la Coopération nouvellement créé étudie également une proposition visant à transformer les PACS en organisations de producteurs agricoles, a-t-il ajouté.

Shah a déclaré que le PACS serait renforcé et que les États seraient invités à apporter les modifications nécessaires à leurs lois par le biais d’avis. Soulignant que le nombre actuel de PACS est très insuffisant, Shah a déclaré : « Le Centre créera le cadre juridique nécessaire pour augmenter le nombre de PACS à 3 lakh contre 65 000 actuellement… L’un des principaux problèmes est la disposition légale actuelle qui interdit la formation de PACS. un nouveau PACS jusqu’à la liquidation de la coopérative existante après sa faillite.

Il y a à peine vingt ans, les coopératives de crédit couvraient 69 % des débouchés du crédit rural et leur part dans le crédit rural était assez impressionnante, à 45 % du crédit rural total du pays, a écrit le président de la NABARD, GR Chintala, dans FE le mois dernier. Comme leur part dans le crédit rural n’est que de 12,26% (en FY19), de nombreuses discussions au sein de la NABARD et de la RBI se poursuivent pour vérifier le glissement continu.

“Mais un PACS, pour vraiment faire la différence, devra d’abord passer d’une simple société de crédit à un centre multiservices (MSC) et se transformer en un guichet unique pour les biens et les services”, a suggéré Chintala. NABARD met actuellement en œuvre un projet visant à développer 35 000 PACS en MSC en mode mission.

S’adressant au rassemblement de plus de 2 100 représentants de différentes coopératives de tout le pays, le ministre a déclaré que le gouvernement présenterait bientôt une nouvelle politique coopérative après deux décennies. La politique actuelle a été approuvée en 2002.

Concernant les critiques concernant la création d’un ministère distinct de la coopération même s’il s’agit d’un sujet d’État, Shah a déclaré : « Il pourrait y avoir une réponse juridique à cela, mais il ne veut pas entrer dans cet argument.

Le Centre, a-t-il souligné, coopérera avec les États et il n’y aura pas de frictions.

Le gouvernement soutiendra également les coopératives existantes au niveau national si elles s’étendent à d’autres secteurs, a assuré Shah aux représentants du secteur et a ajouté que plusieurs changements dans la loi sur les sociétés coopératives multi-États seraient apportés dans un proche avenir.

Comme indiqué par FE précédemment, le gouvernement de l’Union peut proposer un amendement constitutionnel afin d’inscrire les sociétés coopératives sous la liste concurrente, sans être dissuadé par une décision de la Cour suprême selon laquelle les sociétés au niveau de l’État relèvent de la compétence exclusive des législatures des États tandis que le Parlement peut faire des lois concernant les coopératives multi-étatiques.

Cette décision est considérée comme une condition préalable pour que le ministère des coopératives nouvellement formé puisse atteindre ses objectifs ambitieux.

