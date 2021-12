Juridique & Réglementaire

Les coopératives de crédit assurées par le gouvernement fédéral sont désormais autorisées à s’associer à des fournisseurs de services de cryptographie tiers

17 décembre 2021

Les coopératives de crédit à assurance fédérale (FICU) peuvent désormais s’associer à des fournisseurs de services d’actifs numériques tiers, a déclaré cette semaine Todd Harper, président de la National Credit Union Administration (NCUA).

En contrepartie de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), qui réglemente les banques nationales, la NCUA supervise les coopératives de crédit. L’organisme de réglementation américain fournit une assurance-dépôts aux déposants des institutions de dépôt américaines.

Avec cette annonce, le régulateur a déclaré qu’il visait à clarifier l’établissement de relations avec des fournisseurs tiers qui offrent des services d’actifs numériques aux membres des FICU.

Cela signifie que les membres de la FICU sont désormais autorisés à acheter, vendre et détenir des actifs numériques non assurés auprès du fournisseur tiers en dehors de la FICU.

« En tant qu’assureur, la NCUA n’interdit pas aux FICU d’établir ces relations », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’agence évaluera la relation de FICU avec des tiers offrant des services de cryptographie de la même manière que toute autre relation tierce. Cependant, les FICU seraient tenues d’établir des pratiques efficaces de mesure des risques, de diligence raisonnable, de surveillance et de contrôle nécessaires.

La NCUA a déclaré qu’elle reconnaissait que jusqu’à présent, les activités liées aux actifs numériques peuvent relever de la compétence d’autres organismes de réglementation comme la SEC et le FinCEN ; à ce titre, ils continueront d’étudier et de traiter ces questions.

« Comme pour d’autres changements technologiques en évolution, la NCUA reconnaît que des orientations supplémentaires pourraient être nécessaires à mesure que des questions continuent de se poser concernant les actifs numériques et le DLT », a-t-il déclaré.

En juillet, la NCUA a publié une demande d’informations (RFI) pour recueillir des informations et solliciter des commentaires sur l’impact potentiel des actifs numériques et des technologies associées sur les FICU, les entités associées et la NCUA.

