Les coopératives de crédit demandent l’approbation de détenir directement des crypto-monnaies pour concurrencer les banques

AnTy22 décembre 2021

Les coopératives de crédit risquent de perdre des membres au profit des banques et de voir leur industrie « commencer à se ratatiner » si elles ne peuvent pas offrir les produits que les gens veulent.

Les coopératives de crédit recherchent maintenant l’approbation pour détenir directement des actifs cryptographiques.

Cela survient après que le régulateur fédéral a clarifié que les coopératives de crédit assurées par le gouvernement fédéral étaient autorisées à s’associer à des fournisseurs de services de cryptographie tiers la semaine dernière.

La National Credit Union Administration (NCUA) a déclaré dans une lettre que les coopératives de crédit peuvent désormais autoriser leurs membres à acheter, vendre et détenir des actifs numériques, à condition que certaines conditions soient remplies.

Les conseils font partie d’une tendance plus large vers le secteur des services financiers traditionnels qui adopte de plus en plus les actifs cryptographiques.

La récente lettre du régulateur donne aux coopératives de crédit l’assurance qu’elles pourraient avoir besoin d’aller de l’avant avec des partenariats, a déclaré Lance Noggle, directeur principal du plaidoyer pour les paiements et la cybersécurité à la Credit Union National Association.

Selon Noggle, les coopératives de crédit aimeraient à terme proposer directement des produits et services liés à la cryptographie, un peu comme les banques. L’année dernière, le régulateur bancaire Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a donné aux banques le feu vert pour offrir des services de garde pour la crypto. Plus récemment, ils avaient d’abord obtenu l’autorisation écrite de leur bureau de surveillance.

Sans orientation similaire à celle de l’OCC, les coopératives de crédit risquent de perdre des membres au profit des banques et de voir leur industrie « commencer à se ratatiner » parce qu’elles ne peuvent pas offrir les produits et services financiers que leurs clients souhaitent, a déclaré Noggle.

« Cela aidera les coopératives de crédit qui ont donné un coup de pied aux pneus d’aller de l’avant et d’avoir une petite feuille de route de ce à quoi le régulateur s’attendra », a-t-il ajouté.

Ann Kossachev, vice-présidente des affaires réglementaires de l’Association nationale des coopératives de crédit à assurance fédérale, a déclaré à Bloomberg que son groupe commercial recherchait également une approbation explicite pour que les coopératives de crédit offrent des services de garde cryptographique.

Pendant ce temps, le fournisseur de services Bitcoin NYDIG travaille déjà avec des banques et des coopératives de crédit et s’attend à ce que quelques centaines de personnes déploient des produits Bitcoin auprès de leurs clients d’ici l’été prochain.

Les régulateurs fédéraux ayant clairement indiqué que de tels partenariats étaient autorisés, Patrick Sells, directeur de l’innovation chez NYDIG, s’attend à ce que ces chiffres continuent d’augmenter.

