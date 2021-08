Les coopératives sucrières rencontrent Shah et recherchent un MSP plus élevé

in

La fédération a également demandé des prix de vente plus élevés pour l’éthanol produit à partir de sucre invendu.

Des représentants de la Fédération nationale des coopératives sucrières (NFCSF) ont rencontré mardi Amit Shah, ministre de la Coopération de l’Union, pour demander un prix de soutien minimum (MSP) plus élevé pour le sucre. Dans leur représentation, le président de la fédération Jayprakash Dandegaonkar a déclaré que le MSP du sucre devrait invariablement être lié au prix juste et rémunérateur de la canne à sucre (FRP).

« Le coût de production moyen actuel du sucre est de 36 Rs par kg. La recommandation d’une formule de partage des revenus par le comité dirigé par le Dr C Rangarajan a été acceptée par le Centre, selon laquelle si 70% et 75% des revenus doivent être payés sous forme de prix de la canne, le MSP du sucre ne peut logiquement pas être inférieur à 37,50 Rs par kg », a-t-il déclaré.

En 2019, le MSP a été relevé de 29 Rs par kg à 31 Rs par kg conformément à la révision à la hausse du PRF. Mais depuis deux ans et demi, le MSP n’a pas été révisé malgré la hausse du FRP, a-t-il souligné. Déclarer un MSP uniforme pour toutes les qualités de sucre a totalement perturbé le marché et, par conséquent, une tarification différentielle par qualité est demandée pour supprimer l’anomalie actuelle, a déclaré Dandegaonkar.

Il existe une prime de marché de 1,5 Rs/kg pour le sucre à gros grains. La révision à la hausse du MSP augmentera immédiatement la valorisation des stocks de sucre en baisse, ce qui contribuera à la liquidité de trésorerie des sucreries en difficulté, ce qui les aidera à apurer les arriérés de canne à sucre des agriculteurs, a-t-il déclaré.

La fédération a également souligné que l’Accord tripartite [TPA] parmi les fournisseurs d’éthanol, les OMC et les banques n’a pas été bénéfique pour les distilleries de sucre coopératives en raison de leurs bilans malsains. En conséquence, seules 88 propositions sur 422 ont été financées par des banques dans lesquelles la part des coopératives est négligeable.

La fédération a suggéré de créer une « unité de fabrication d’éthanol » indépendante dans les locaux des usines sucrières coopératives actuelles afin que les banques puissent conclure un accord tripartite avec ces unités commerciales indépendantes (BU), sur la base de leurs revenus futurs estimés sur la fourniture d’éthanol engagé aux OMC qui peut débloquer les paiements. La fédération a également demandé des prix de vente plus élevés pour l’éthanol produit à partir de sucre invendu.

