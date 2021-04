Les coordonnées de Mark Zuckerberg incluses dans la fuite Facebook

Les coordonnées de Mark Zuckerberg ont été incluses dans les dossiers divulgués de plus de 500 millions d’utilisateurs Facebook, cela a été révélé …

Les données divulguées ont été signalées au cours du week-end par une société de sécurité.

Les numéros de téléphone et les données personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs de Facebook ont ​​été publiés en ligne gratuitement par un utilisateur dans un forum de piratage de bas niveau, selon Business Insider. Au moins 100 pays sont inclus dans cette fuite, avec des données provenant de 32 millions d’utilisateurs aux États-Unis et de 11 millions d’utilisateurs au Royaume-Uni.

Nous avons appris par la suite que la violation s’est réellement produite en 2019 et que vous pouvez vérifier si vos coordonnées ont été incluses.

Rendez-vous sur haveibeenpwned.com sur votre téléphone ou votre bureau. Saisissez votre identifiant de messagerie. Si votre e-mail a été compromis, vous recevrez un avertissement vous demandant de modifier le mot de passe et d’activer l’authentification à deux facteurs. Vous pouvez également faire défiler la page vers le bas pour voir toutes les violations qui peuvent avoir inclus vos informations d’identification liées à l’adresse e-mail que vous avez saisie.

Facebook a maintenant révélé que la violation de la vie privée avait eu lieu en raison d’un bogue dans un outil qu’il proposait d’importer des contacts.

Lorsque nous avons pris conscience de la façon dont des acteurs malveillants utilisaient cette fonctionnalité en 2019, nous avons apporté des modifications à l’importateur de contacts. Dans ce cas, nous l’avons mis à jour pour empêcher les acteurs malveillants d’utiliser un logiciel pour imiter notre application et de télécharger un grand nombre de numéros de téléphone pour voir ceux qui correspondent aux utilisateurs de Facebook. Grâce à la fonctionnalité précédente, ils pouvaient interroger un ensemble de profils d’utilisateurs et obtenir un ensemble limité d’informations sur les utilisateurs inclus dans leurs profils publics. Les informations ne comprenaient pas d’informations financières, d’informations sur la santé ou de mots de passe.

Wired rapporte que les victimes des données volées comprenaient des personnalités de premier plan, dont le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Les informations de plus de 500 millions d’utilisateurs de Facebook dans plus de 106 pays contiennent des identifiants Facebook, des numéros de téléphone et d’autres informations sur les premiers utilisateurs de Facebook comme Mark Zuckerburg et le secrétaire américain aux transports Pete Buttigieg, ainsi que le commissaire de l’Union européenne à la protection des données, Didier Reynders. Parmi les autres victimes figurent 61 personnes qui listent la «Federal Trade Commission» et 651 personnes qui mentionnent «Attorney General» dans leurs coordonnées sur Facebook.