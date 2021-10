Les copies PS4 de Far Cry 6 ne sont pas mises à niveau vers les versions PS5 pour certains clients britanniques

Les joueurs qui ont récupéré la version physique de Loin cri 6 au PS4 au Royaume-Uni trouvent le double droit qui est censé leur donner accès au PS5 la version ne fonctionne pas toujours.

Il semble que le problème semble provenir des consommateurs du Royaume-Uni – et de quelques autres régions de l’UE – ayant reçu une version russe du jeu. Une fois utilisé, il fonctionne comme prévu, mais cela signifie que la différence de version signifie que le jeu est incompatible avec la mise à niveau UK PS5 proposée aux propriétaires de compte PSN britannique (via Eurogamer). https://youtu.be/xHvHBf7Qyh0

Un fil de discussion sur le forum d’assistance officiel d’Ubisoft décrit que les utilisateurs d’autres pays, tels que la Grèce et l’Allemagne, ont rencontré des problèmes similaires en essayant de récupérer leurs jeux et de réclamer le double droit.

Le tweet intégré ci-dessus montre le problème en action ; Stuart Pearson a expliqué comment vous pouvez utiliser la version PS5 du jeu si vous l’exécutez via un compte russe. Le fait est que cela vous coûte du DLC et de la progression sur ce qui est supposément votre compte PSN «ordinaire». Pas idéal.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit : nous avons vu les mêmes problèmes se produire l’année dernière avec Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion. De la même manière que ces problèmes de Far Cry 6, ils n’affectaient que les joueurs européens ayant acheté la version disque.

Notre examen de la dernière escapade en monde ouvert d’Ubisoft a noté que Far Cry 6 est un « bac à sable de guérilla amusant qui est un peu moins profond qu’il aurait pu l’être ». Consultez notre critique complète de Far Cry 6 sur le lien.