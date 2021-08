Les coprésidents du studio TLOU2 ne sont pas vendus sur la syndicalisation de Naughty Dog

Capture d’écran : Chien méchant

Le studio de développement Naughty Dog a la réputation de produire des jeux de haut niveau. Il a également la réputation de travailler ses employés jusqu’à l’os. Les co-présidents de Naughty Dog, Evan Wells et Neil Druckmann, se sont récemment assis pour une interview de grande envergure avec Game Informer dans laquelle les deux ont abordé les problèmes de surmenage endémique au studio. Leurs réponses étaient… eh bien, disons simplement – et cela vous épatera sûrement – le leadership ne semble pas comprendre.

Dans l’industrie du jeu vidéo, les heures supplémentaires attendues sont si omniprésentes qu’il y a un terme pour cela : “crunch”. L’éditeur d’un jeu fixe une date limite pour une sortie à venir. Le studio doit le frapper. Ainsi, le travail est transmis le long de la chaîne, en grande partie aux employés de base. Parfois, le crunch est obligatoire. D’autres fois, c’est le résultat de la pression contagieuse des pairs. Vous voyez votre patron travailler dur jusqu’à la fermeture des bars, ou vous voyez trois autres développeurs pointer le samedi. De toute évidence, vous allez vous sentir obligé de faire un travail supplémentaire. Vous ne voulez pas être le maillon faible, pas dans une discipline aussi compétitive que le développement de jeux (et certainement pas dans un studio aussi prestigieux que Naughty Dog).

Naughty Dog est particulièrement enclin à craquer. À maintes reprises, les jeux de la société peuvent remporter des prix et vendre des milliards d’exemplaires, mais pas à un coût. Après la sortie d’Uncharted 4 en 2016, 70 % des designers non principaux ont quitté le studio. Comme Wired l’a récemment noté, le taux de rotation typique de l’industrie est d’environ 15 %.

Lire la suite: Alors que Naughty Dog croque The Last Of Us II, les développeurs se demandent combien de temps cette approche peut durer

S’adressant à Game Informer pour un article intitulé “Naughty by Nature”, Wells a déclaré qu’il “a personnellement travaillé très dur au fil des ans” et qu’une telle détermination l’a aidé à gravir les échelons de sa carrière aussi vite qu’il l’a fait, une ligne de pensée qui dit implicitement les longues heures et le travail le week-end font partie de la culture d’entreprise de Naughty Dog. En règle générale, comme peut en témoigner toute personne travaillant dans un domaine concurrentiel, ce genre de choses vient du sommet.

G/O Media peut toucher une commission

Wells a également déclaré que le studio avait embauché plus de réalisateurs et de chefs d’équipe, et a noté que Naughty Dog effectuait des évaluations post-projet pour identifier les moyens par lesquels la production aurait pu être plus efficace. Cependant, si vous devez avoir une autopsie après chaque version majeure, peut-être que ces autopsies ne fonctionnent pas comme prévu.

Druckmann, quant à lui, a déclaré que la lutte contre l’épuisement professionnel généralisé chez Naughty Dog nécessite une approche à plusieurs volets et que le studio espère déployer des “groupes de travail” pour proposer un système. Comme le dit Druckmann, il n’y a pas de solution universelle. Par exemple, certains employés pourraient trouver « plus pratique » de venir un dimanche plutôt qu’un vendredi.

« Tout le monde a une définition différente de ce que signifie crunch », a déclaré Druckmann. « Nous constatons qu’il n’y a pas de solution unique qui convient à tout le monde. Tout le monde a une situation unique que nous devrons peut-être résoudre. »

Lorsque Game Informer a proposé la syndicalisation comme l’une de ces solutions, Wells s’est opposé en disant qu’il n’y avait pas beaucoup réfléchi. Juste pour qu’il n’y ait absolument rien de perdu dans la traduction, voici sa réponse dans son intégralité :

Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Je ne sais pas si ce serait une solution pour le crunch. Au point de Neil sur le fait de s’assurer que tout le monde est capable de travailler aussi dur ou aussi peu qu’il le souhaite, nous devons créer un environnement qui permet cela. Si nous avions une sorte de restriction où, lorsque l’horloge sonne 40 heures, les serveurs s’arrêtent et vous ne pouvez plus travailler, cela frustrerait les gens sans fin. Il y a des gens qui veulent vraiment mettre ce vernis supplémentaire de leur propre gré, et ils se sentiraient menottés.

Peut-être que la syndicalisation est la réponse. Peut-être que non. Bien que de nombreux employés de base à travers l’industrie disent que c’est le cas, ce n’est pas le sujet. Ce qui est essentiel, c’est que Wells n’y a pas « beaucoup réfléchi », ce qui indique, au mieux, une surdité démoralisante ou, au pire, un manque de considération et de capacité d’écoute de son personnel. Avoir la conversation est toujours mieux que pas.

Pour Wells, écarter complètement la notion est un mauvais service aux employés qui travaillent dur qui réclament de meilleures conditions de travail et qui ont indiqué que la syndicalisation était une solution potentielle.