Les policiers préférés des États-Unis sont de retour dans la lutte contre le crime et la justice dans un nouvel épisode de « COPS » de Fox Nation.

Le bureau du shérif du comté de Richmond, en Géorgie, a lancé l’épisode avec une poursuite à grande vitesse d’une moto sans feux arrière. Le motard a décollé à plus de 100 mph et a tenté d’échapper à plusieurs voitures de police sur sa queue en cherchant un abri derrière un complexe d’appartements.

Les flics ont immédiatement localisé le motard qui s’est continuellement excusé pendant qu’il était détenu. Après avoir examiné le véhicule, l’adjoint James McQuaig a déterminé que le vélo avait été volé.

Le motard a expliqué qu’il avait tenté de distancer les flics parce qu’il avait été averti de ne pas se faire arrêter par le propriétaire de la moto. L’agent a révélé qu’il serait accusé d’excès de vitesse, de conduite imprudente, d’absence de feux arrière, de fuite et de tentative d’évasion et de vol en recelant des biens volés.

Dans le comté de Mohave, en Arizona, une dispute familiale a éclaté lorsque le député Phillip Gardoni est entré sur les lieux d’une maison mobile détruite. La petite amie qui aurait initié la dispute avait brisé la fenêtre de la chambre, le pare-brise arrière de la voiture de son petit ami et détruit des biens à l’intérieur de la maison pendant que la petite fille du couple se tenait à côté.

La petite amie a été immédiatement arrêtée et escortée à l’extérieur où l’adjointe Gardoni a annoncé qu’elle serait accusée de dommages criminels, d’agression et de conduite désordonnée pour violence domestique. L’officier a mentionné que ce n’était pas la première fois que les flics étaient appelés à la maison sous le même compte.

Les députés du bureau du shérif du comté d’Escambia, Andrew Nichols et Aaron Meyers, avaient du pain sur la planche après avoir arrêté un véhicule avec un feu stop éteint. L’agent de Floride a détenu le conducteur après avoir appris qu’il conduisait le véhicule sans permis.

Après une enquête plus approfondie, l’adjoint Nichols a découvert que le conducteur avait un mandat d’arrêt pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour stupéfiants et attirail de drogue.

Les agents ont fouillé le véhicule pour trouver du crystal meth et de la marijuana dans le sac à dos du passager. La passagère a accusé le conducteur d’avoir glissé la drogue dans son sac et a nié toute connaissance de possession puisqu’elle a admis être une toxicomane en rétablissement et était en probation pour des accusations de méthamphétamine depuis deux ans.

Le passager a été accusé de possession de méthamphétamine, de marijuana et d’attirail de drogue. Le conducteur a été arrêté pour conduite sans permis et sans mandat de stupéfiants.

