Les coques iPhone 12 conviennent-elles au nouvel iPhone 13 ?

L’iPhone 13 est là et il présente un design presque identique à l’iPhone 12, avec des bords plats, un affichage bord à bord, etc. Malheureusement, cependant, il y a un petit changement qui signifie que vos coques pour iPhone 12 ne s’adapteront pas à votre nouvel iPhone 13.

Coques iPhone 12 avec iPhone 13

Les dimensions sont les mêmes entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 :

Hauteur : 5,78 pouces Largeur : 2,82 pouces Épaisseur : 0,30 pouces

Et voici les dimensions de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro :

Hauteur : 5,78 pouces Largeur : 2,82 pouces Épaisseur : 0,29 pouces

Comme vous pouvez le voir, les dimensions sont presque identiques entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13, mais malheureusement, la bosse de l’appareil photo à l’arrière a été repensée et est maintenant plus grande sur l’iPhone 13 que sur l’iPhone 12. Cela signifie que l’iPhone 13 propose une gamme de nouvelles capacités de caméra, mais cela signifie également que votre Les coques iPhone 12 ne conviendront pas à l’iPhone 13.

Il en va de même pour l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini. En raison des modifications apportées à la bosse de la caméra, les coques conçues pour l’iPhone 12 mini ne conviendront pas à l’iPhone 13 mini.

Dimensions de l’iPhone 12 mini :

Hauteur : 5,18 pouces Widgets : 2,53 pouces Épaisseur 0,29 pouces

Dimensions de l’iPhone 13 mini :

Hauteur : 5,18 pouces Widgets : 2,53 pouces Épaisseur 0,30 pouces

Et enfin, qu’en est-il de l’iPhone 13 Pro Max et de l’iPhone 12 Pro Max ? C’est la même histoire. En raison des modifications apportées à la conception de la bosse de la caméra, Les coques iPhone 12 Pro Max ne s’adapteront pas à l’iPhone 13 Pro Max.

Dimensions de l’iPhone 12 Pro Max :

Hauteur : 6,33 pouces Largeur : 3,07 pouces Épaisseur : 0,29 pouces

Dimensions de l’iPhone 13 Pro Max :

Largeur: 3,07 pouces Hauteur: 6,33 pouces Épaisseur : 0,30 pouces

Conclure

Encore une fois, ce que signifient ces changements mineurs de dimensions (ainsi que la décision d’Apple de déplacer légèrement l’emplacement des boutons), c’est que vos étuis pour iPhone 12 ne s’adapteront pas à votre nouvel iPhone 13. Au lieu de cela, vous devrez choisir de nouveaux étuis au-dessus de votre nouvel achat d’iPhone, que vous achetiez des étuis Apple propriétaires ou des étuis tiers auprès de fabricants d’accessoires.

