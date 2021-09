Les coques pour iPhone 13 de totallee offrent une protection sans encombrement

Totallee est l’un des principaux fabricants d’étuis ultrafins qui offrent une protection quotidienne sans ajouter de volume. Il expédie maintenant ses coques populaires pour tous les nouveaux iPhones, y compris les iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Tous les étuis de totallee sont fins, élégants et sans marque. Si vous envisagez d’acheter un étui pour votre nouvel iPhone, voici 6 raisons pour lesquelles un étui totallee peut être l’option parfaite pour vous.

ÉTUIS IPHONE MINCES | 39 $

Magasinez les Coque iPhone 13 Pro Max | Coque iPhone 13 Pro | coque iPhone 13 | Coque iPhone 13 mini

Super mince

Mesurant seulement 0,02 à 0,03″ et pesant seulement 0,01 oz, ce sont les coques iPhone parfaites pour les personnes qui n’aiment pas les coques en vrac. Totallee est le boîtier Goldilocks, étant l’option intermédiaire parfaite entre aller sans étui et se contenter d’une alternative volumineuse. Ses étuis sont disponibles en 5 couleurs : Frosted Clear, Frosted Black, Green, Navy Blue et Clear. L’option Effacer est parfaite si vous souhaitez protéger votre nouvel iPhone tout en le mettant en valeur.

Protection au quotidien

Ces coques aideront à garder votre iPhone 13/13 Pro comme neuf en le protégeant de l’usure quotidienne, des rayures et des chocs. Il y a aussi une « lèvre » saillante qui enveloppe le module de l’appareil photo pour le protéger lorsque vous posez votre téléphone. L’option claire est la plus protectrice de la gamme étant faite de TPU absorbant les chocs. Nous vous recommandons d’associer votre étui aux protecteurs d’écran bord à bord de totallee pour un combo homogène mais très protecteur.

Sans marque

Vous ne trouverez aucun logo ou motif gênant sur aucun des étuis de totallee. Ils sont conçus pour être aussi élégants et minimalistes que possible et mettre en valeur la beauté de l’iPhone. Si vous recherchez un minimum et une sobriété, le totallee est le cas à obtenir.

Compatible avec le chargement MagSafe

Vous pouvez utiliser MagSafe et le chargement sans fil sans avoir à retirer le boîtier. C’est un énorme avantage pratique que l’étui totallee a par rapport à certaines alternatives encombrantes.

Garantie de 2 ans

Chaque étui est couvert par une garantie de 2 ans. Si votre étui se fissure, que votre chien le mange ou que quoi que ce soit d’autre arrive à votre étui, il vous enverra un étui de remplacement, sans poser de questions. Sa garantie de remboursement de 30 jours permet également d’acheter un étui sans risque pour voir s’il vous convient (vous avez toujours la possibilité de le retourner et d’obtenir un remboursement).

1% à la charité

Chaque commande totale est traitée dans son bureau de South Pasadena, en Californie. Depuis 2013, l’entreprise s’est spécialisée dans la fabrication de coques de téléphone minces et s’est bâtie la réputation de numéro un des fabricants de coques dans ce créneau. De plus, totallee fait don de 1% de toutes ses ventes à des associations caritatives travaillant en première ligne pour aider à mettre fin à la crise de l’itinérance.

Tous les étuis totallee coûtent 39 $ et les commandes de plus de 50 $ sont expédiées gratuitement. Nous vous recommandons d’acheter un étui chez totallee si vous recherchez un étui élégant et sans encombrement pour protéger votre nouvel iPhone dès le premier jour.

Achetez votre taille maintenant :

Certaines couleurs ont tendance à se vendre et vous voudrez peut-être vérifier la disponibilité sur Amazon si elles sont en rupture de stock sur le site Web.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :