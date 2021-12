Les cordes BBLUNT dans Jennifer Winget comme visage de la gamme Hot Shot

Dans le cadre de cette collaboration, BBLUNT a sorti des films numériques dédiés à chaque produit de la gamme

BBLUNT a introduit la gamme de produits coiffants Hot Shot qui est développée et testée par des stylistes sur les cheveux indiens. La marque s’est associée à l’actrice Jennifer Winget pour incarner cette nouvelle gamme de produits de coiffure. Dans le cadre de cette collaboration, BBLUNT a sorti des films numériques dédiés à chaque produit de la gamme, notamment la brume de protection thermique Hot Shot, le spray de maintien Hot Shot et le spray de finition Hot Shot. Conceptualisés par Schbang, les films mettent en évidence la commodité de la coiffure à la maison en utilisant la gamme Hot Shot pour obtenir une finition digne d’un salon.

BBLUNT s’est toujours engagé à créer les meilleures solutions sur mesure pour les cheveux indiens et la météo, a déclaré Adhuna, fondateur et directeur créatif de BBLUNT. « La gamme de produits coiffants Hot Shot est le fruit de plus de 25 ans d’expérience réunis dans un flacon. Nous voulons encourager les gens à jouer avec les coiffures et à s’exprimer sans se soucier des dommages. Pour véhiculer le message d’expérimenter librement avec leurs cheveux, il n’y avait pas de meilleur ajustement que la polyvalente Jennifer Winget. Elle apporte la bonne attitude et un seau plein de confiance qui résonne parfaitement avec la marque », a-t-elle ajouté.

Pour Jennifer Winget, BBLUNT est une marque de salon de coiffure avant-gardiste avec plus de 25 ans d’expérience et un héritage auquel elle croit. sans craindre qu’il soit endommagé. Nous avons également lancé un DVC qui met en évidence les avantages de la gamme et montre à quel point il est pratique d’obtenir des cheveux de salon à la maison. Jennifer Winget a été associée à la marque plus tôt pour le lancement de sa gamme Salon Secret.

BBLUNT continue de se réinventer, avec toute une gamme de produits spécialement développés pour les cheveux indiens, les intempéries et l’eau. Avec un historique d’innovation constant, la marque a jusqu’à présent proposé des produits efficaces, de qualité supérieure et brillamment emballés pour répondre aux besoins spécifiques de soins capillaires et de coiffage du consommateur indien. La gamme Hot Shot est le plus récent ajout à la gamme de produits de coiffage. Deux autres films numériques de la gamme Hot Shot mettant en scène Jennifer Winget sortiront par la marque dans les prochains jours.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.