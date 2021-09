Les cordes FILA à Diljit Dosanjh comme ambassadrice de la marque

Diljit et FILA incarnent l’énergie de la jeunesse, l’enjouement et un quotient de style distinct, a déclaré la société.

Diljit Dosanjh a été annoncé comme le nouveau visage de la FILA en Inde. Il y a une véritable ambiance dans cette association, car Diljit et FILA incarnent l’énergie de la jeunesse, l’enjouement et un quotient de style distinct, a déclaré la société dans un communiqué. « En plus d’être un brillant musicien et un acteur acclamé, Diljit Dosanjh est une véritable icône de style. Ses déclarations de mode audacieuses inspirent non seulement une toute nouvelle génération, mais son véritable amour pour la culture streetwear définit également les tendances », a-t-il ajouté.

Dans cette campagne, Dosanjh arborera la collection Motorsport de la FILA. Selon l’entreprise, le sport automobile a toujours fait partie de l’ADN de la FILA et une catégorie essentielle pour la marque. Cette année, la collection lance une ligne de vêtements et de chaussures infusées de style et de performance avec une touche Motorsport.

« Nous sommes extrêmement ravis d’avoir Diljit Dosanjh comme visage de la marque en Inde. Diljit a mélangé sans effort streetwear et culture et continue d’avoir une influence considérable sur la jeunesse indienne. Son approche correspond à la philosophie de FILA, qui s’adapte au quotidien de jeunes consommateurs ambitieux tout en étant à la mode sans effort. Nous n’aurions pas pu demander une meilleure association que Diljit, dont la déclaration de style est authentique et vraie », a déclaré Rohan Batra, directeur général de Cravatex Brands Limited, qui détient une licence exclusive pour la marque FILA en Inde, sur l’association.

FILA est une marque de chaussures et de vêtements de sport et de loisirs distribuée dans le monde entier. La marque a une histoire dans le monde du tennis qui comprend des approbations d’athlètes ATP Tour et WTA, de tournois de tennis et d’organisations. La FILA est sponsor du BNP Paribas Open, du Tennis Hall of Fame Open, du National Bank Open et de l’Omnium Banque Nationale, du Porsche Tennis Grand Prix, entre autres.

