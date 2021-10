Les cordes FloBiz à Manoj Bajpayee en tant qu’ambassadrice de la marque pour myBillBook

La campagne « Business Ko Le Seriously » montre comment les solutions numériques peuvent améliorer les performances et la croissance d’une petite entreprise

FloBiz a annoncé lundi son association avec l’acteur Manoj Bajpayee. Avec l’association, la fintech basée à Bengaluru vise à accélérer sa sensibilisation au secteur des PME et à promouvoir l’adoption de son produit phare myBillBook – un logiciel de facturation et de comptabilité de la TPS – avec Manoj Bajpayee comme ambassadeur de la marque, a déclaré la société dans un communiqué.

FloBiz sortira une série de films publicitaires, dont le premier a été lancé le 24 octobre 2021, mettant en vedette Bajpayee en tant qu’homme d’affaires avec des prises de position satiriques sur les problèmes quotidiens auxquels les propriétaires d’entreprise sont confrontés lors de la gestion de leur entreprise, en particulier la facturation, la collecte de les créances en souffrance et la gestion des stocks. La campagne « Business Ko Le Seriously » montre comment les solutions numériques peuvent améliorer les performances et la croissance d’une petite entreprise. Créée par Tilt Brand Solutions, la campagne sera diffusée sur plusieurs plateformes médiatiques, notamment OTT, TV, OOH, les médias sociaux, les sites Web et les applications mobiles.

« La plupart des produits et services que nous consommons quotidiennement sont proposés par des petites et moyennes entreprises de notre pays. Cependant, ces PME ont été historiquement mal desservies en matière d’outils numériques et de services financiers dédiés. Et donc, j’ai été personnellement très impressionné par la mission de FloBiz d’accélérer la croissance des PME en fournissant des solutions technologiques et des services organisés via leur produit myBillBook. Surtout après la pandémie de Covid-19, le besoin de passer au numérique est primordial pour les entreprises, et myBillBook est facilement l’une des applications les plus adaptées pour répondre à ce besoin », a déclaré Bajpayee sur l’association.

« La campagne « Business Ko Le Seriously » est notre première étape vers la création d’une marque digne de confiance et digne de confiance pour myBillBook, ciblant les propriétaires d’entreprise ambitieux à travers le pays. Nous sommes extrêmement ravis de nous associer à Manoj Bajpayee pour communiquer notre mission et les propositions de valeur du produit à la communauté des petites entreprises au cours de la prochaine année. Le charisme universel et l’attrait de masse de Manoj, associés à l’histoire inspirante de son parcours d’un début modeste à une renommée acclamée par la critique, ne manqueront pas de résonner auprès des PME », a ajouté Rahul Raj, co-fondateur et PDG de FloBiz.

« L’équipe FloBiz a été très claire sur le brief dès le début. En tant que marque, ils croient sincèrement au pouvoir des PME et à leur impact sur notre économie. Cependant, alors que ces propriétaires d’entreprise ont de grandes ambitions et une forte motivation, ils n’ont pas les outils technologiques nécessaires qui sont autrement disponibles pour les grandes entreprises et sociétés. Cela nous a amenés à réaliser que ce dont les propriétaires de PME ont besoin, c’est d’un coup de pouce dans la bonne direction pour propulser leur entreprise en adoptant un logiciel puissant comme myBillBook », a déclaré Shriram Iyer, co-fondateur et directeur de la création de Tilt Brand Solutions.

