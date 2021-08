Les cordes RapiPay à Nipun Jain en tant que PDG

Avant de rejoindre RapiPay, il a précédemment travaillé avec Yes Bank et ICICI Bank

La fintech RapiPay a annoncé mardi la nomination de Nipun Jain au poste de PDG de la société. « Nipun Jain a une feuille de route impressionnante dans divers services bancaires. Son leadership éprouvé, sa profonde expertise bancaire et sa passion pour l’innovation axée sur le client feront de lui la personne idéale pour diriger RapiPay dans son prochain chapitre », Yogendra Kashyap, directeur général, RapiPay Fintech Pvt. Ltd a dit.

Jain a une expérience de trois décennies en tant que professionnel de la banque de détail avec une expertise dans la création et le développement d’entreprises. Il est compétent dans la gestion de grands actifs de vente au détail, les services bancaires aux entreprises et les franchises bancaires en succursale, a déclaré la société. Avant de rejoindre RapiPay, il a précédemment travaillé avec Yes Bank et ICICI Bank. Jain a rejoint Yes Bank en 2013 en tant que président des prêts à la consommation de détail et a été élevé au poste de président du groupe, à la tête de l’activité PME de Yes Bank. Il a également occupé le poste de chef de produit à la banque ICICI de 2006 à 2013.

« RapiPay a l’intention d’avoir une longueur d’avance dans l’espace en pleine croissance de la fintech et est sur le point de prendre les devants en entrant dans de nouvelles entreprises pour répondre à la demande toujours croissante du pays en services bancaires, financiers et de paiement. La nomination de Nipun Jain en tant que PDG est une étape cruciale sur cette voie et je lui souhaite un succès continu dans son nouveau rôle et j’attends avec impatience de plus grandes réalisations » SK Narvar, promoteur, RapiPay Fintech Pvt. Ltd, a déclaré.

La refonte du leadership chez RapiPay a pour objectif de prendre pied dans le domaine néobancaire et ainsi de développer davantage les activités de la société, a déclaré la société dans un communiqué. RapiPay s’efforce d’étendre son empreinte dans les zones rurales et les villes de niveau 2 pour se lancer dans de nouvelles activités telles que les prêts numériques, les points de vente, les cartes numériques, les investissements, les assurances et d’autres services financiers, a-t-il ajouté.

