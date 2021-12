Les Corinthians font un geste agressif pour battre le FC Barcelone à la signature d’Edinson Cavani – Man United News And Transfer News

Edinson Cavani est un homme recherché et a maintenant deux grosses offres sur la table de deux clubs très différents.

L’attaquant de Manchester United souhaiterait quitter Old Trafford, après avoir été relégué sur le banc suite à l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Le joueur de 34 ans aurait déjà un accord en place avec le FC Barcelone, la décision qu’il aimerait le plus.

Les Blaugrana vont être très occupés dans la fenêtre de janvier à essayer de donner une nouvelle vie à leur saison calamiteuse. Ils devraient également conclure un accord de 47 millions de livres sterling pour Ferran Torres de Manchester City.

Mais l’offre la plus importante sur la table pour Cavani semble avoir émergé d’une source improbable – l’équipe brésilienne des Corinthians.

Selon le point de vente de Barcelone Sport.es, l’équipe de Série A » n’a pas jeté l’éponge et souhaite participer pleinement à l’appel d’offres pour reprendre les services d’Edinson Cavani en janvier prochain, coïncidant avec le début de la saison du football sud-américain. .

« Le frère et représentant de l’attaquant, Walter Guglielmone, a déjà une offre du club de São Paulo, qui, en termes de salaire, est supérieure à ce que Barcelone serait prêt à lui payer sur un an et demi de contrat.

« Et c’est l’aspect sur lequel les Corinthians fondent leurs espoirs de signer l’international uruguayen. »

Cependant, Sport maintient que Barcelone est dans le box pour la signature de Cavani en raison de son ambition de jouer en Liga pour la première fois :

« Cavani… dans les prochains jours, tentera de négocier la résiliation de son contrat avec Manchester United.

Les pourparlers « corinthiens » avec Cavani n’affectent pas la stratégie de négociation du Barça… Les Blaugrana… savent que l’Uruguayen a des offres du Brésil (Palmeiras est également soupçonné d’entrer en scène) et de l’Italie.

« Cependant, ce qui permet à l’Uruguayen de figurer en tête de la liste des numéros 9 pour renforcer la ligne avant Blaugrana, c’est la prédisposition du joueur à arriver au Camp Nou lors de ce prochain marché d’hiver. »

C’est un signe des temps financiers étranges du football espagnol que Barcelone ne peut pas égaler les offres de salaire provenant de pays comme le Brésil. Sport prétend que si Cavani espère que l’offre plus élevée des Corinthians forcera le Barça à améliorer son accord, il se trompe :

«Le Barça, avec ses limitations de masse salariale, ne participera pas à des offres ou des enchères qui rendent toute opération plus coûteuse. L’accord avec le joueur est fermé et si, finalement, United ne le laisse pas partir, ou si le footballeur recule, d’autres options seront activées.

Il y a aussi la question de savoir si United s’attendra à une sorte de frais de transfert ou d’indemnisation s’il laisse partir le joueur, ce qui reste flou.