Les Corinthians remportent une victoire historique 8-0 sur Nacional et se qualifient pour la finale des Libertadores

17/11/2021 à 01:26 CET

Avec une seconde mi-temps de pur objectif et d’intensité, Corinthians a montré sa puissance dans la Copa Libertadores femme après avoir écrasé le ressortissant uruguayen pour 0-8 et jouera la finale le 21 novembre avec le colombien Independiente Santa Fe.

L’équipe brésilienne a commencé à gagner à 11 minutes grâce à un but de Giovanna. Cependant, l’équipe uruguayenne a montré sa rébellion et pendant la première partie, il pourrait être compétitif Contre un rival qui, déjà du précédent, était bien supérieur à la fois en termes de performances et de personnel.

Ainsi, la première partie a culminé avec une différence minime qui a tout de même donné aux Uruguayens l’espoir de pouvoir se lancer et d’obtenir un résultat épique.

Tout s’est effondré dans une seconde mi-temps au cours de laquelle les Brésiliens ont montré leur arsenal offensif. À 49 minutes, Diany Martins a creusé la différence et a porté le score à 0-2.

Moins de dix minutes plus tard, à 54 ans, Victória Albuquerque a converti le troisième, à 61 ans, Gabrielle Portilho a terminé quatrième et à 64 ans, Jheniffer da Silva a terminé cinquième.

Loin d’être satisfaits, les Corinthians ont continué à démontrer leur puissance offensive alors qu’à 71 Maga a marqué 0-6 tandis qu’à 83 Juliete a fait le septième et à 89 ans, Grazielle a clôturé la victoire écrasante par 0-8.

Malgré la lourde défaite, le National -qui avait déjà perdu 5-1 face aux Corinthians en phase de groupes- Ce fut la surprise du tournoi alors qu’il atteignait les demi-finales pour la première fois de son histoire et c’est devenu l’équipe uruguayenne qui est allée le plus loin chez les femmes Libertadores.

Maintenant, le tricolore verra les visages avec le chemin de fer brésilien -actuel champion du tournoi qui est tombé en demi-finale contre Independiente Santa Fe- dans le match pour les troisième et quatrième places de la compétition.

En tant, Corinthians a scellé son billet pour Montevideo, où il jouera le 21 novembre la finale contre l’équipe colombienne au stade Gran Parque Central.