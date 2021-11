Les Corinthiens souscrivent aux miracles

11/06/2021 à 23:25 CET

Mission accomplie pour les Corinthiens. Il a disputé deux matchs dans la Neo Química Arena en six jours et il a ajouté les six points en jeu en appliquant le même scénario. Avec les Chapecoense, Timao s’est imposé avec un but de Roger Guedes à la minute 97, avec laquelle la tête d’un Sylvinho très contesté a été sauvée, et, à cette occasion, il y a eu un autre 1-0 angoissant, avec un but du Colombien Cantillo à la 86e minute.

Ce sont deux triomphes suivant le modus operandi traditionnel de Timao (c’est-à-dire avec du drame et de la souffrance) qui renforcent leurs options pour être dans Libertadores 2022.

Les paulistas s’accrochent à la sixième position, ce qui donne accès à la phase préliminaire du tournoi continental, et, maintenant, ils ouvriront une section de compétition compliquée dans laquelle, lors de leurs deux prochains voyages, ils rendront visite au leader, At. Mineiro, et Flamengo, actuel champion et finaliste des Libertadores.

Le Timao est passé de moins en plus. En première mi-temps, il est revenu pour offrir une image d’une équipe erratique, qui, dans certaines phases, a été dépassée par une Fortaleza très ordonnée et avec des critères qui montraient pourquoi elle est la cinquième classée.

Sylvinho a déplacé judicieusement le banc après la pause. Et l’entrée de la fin Moustique, du volant Cantillo et le vétéran Jo Ils ont changé le visage de l’équipe populaire qui, avec une meilleure circulation du ballon, est décidément allée chercher la victoire.

La pression finale des locaux a payé. À la 80e minute, Renato Augusto il a prévenu en envoyant une balle au poteau et, au milieu du coup de vent de Timao, Cantillo terminé un jeu d’équipe auquel ils ont participé Roger Guedes et Jo, pour marquer le but vainqueur qui a conduit le fanatique véreux corinthien au délire … et un Sylvinho qui l’a célébré avec style.