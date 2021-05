Les corrections Giuliani | Ligne électrique ⋆ 10z virale

J’ai exprimé mes doutes sur deux des déclarations de Rudy Giuliani à Tucker Carlson la semaine dernière ici. Ils ont discuté des mandats de perquisition exécutés à son appartement et à son bureau dans le cadre de l’enquête sur une présumée violation de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Dans cet article, j’ai également jeté un regard cynique sur deux articles du New York Times sur l’affaire donnant lieu à des mandats. Je ne prends rien de ce que dit Giuliani ou le Times pour argent comptant et je considère le FARA comme le dernier refuge d’un scélérat du parquet.

Le New York Post a maintenant arrondi les corrections sur un point connexe du Times, du Washington Post et de NBC. Le point connexe porte sur un avertissement présumé du FBI concernant la désinformation russe. Russie! Russie! Russie!

Voici le Times sur le deuxième des deux récits de mandat de Giuliani qu’il a publiés la semaine dernière: «Une version antérieure de cet article indiquait à tort si Rudolph W. Giuliani avait reçu un avertissement formel du FBI au sujet de la désinformation russe. M. Giuliani n’a pas reçu un tel briefing défensif. » La correction du Times se présente sous la forme d’une note jointe à l’histoire.

Clarice Feldman fournit également un bon document d’information sur les nouvelles de Giuliani dans la colonne American Thinker «La chasse sans fin pour un crime Trump». Les corrections médiatiques sont arrivées trop tard pour Clarice pour ajouter un point sur l’embarras sans fin du Times et de ses moindres dans les médias grand public.

Nous sommes au pays des fausses nouvelles générées par des sources non identifiées «familières» avec ceci et cela. Malheureusement, je pense que le New York Post doit toujours à ses lecteurs une explication de la note de l’éditeur jointe à «Kam on in» de Laura Italiano ainsi que l’histoire de suivi de Mark Moore. Il s’est avéré que c’était «Fake news, style NY Post».

Alan Dershowitz commente les mandats de Giuliani dans son podcast Dershow ci-dessous. Le professeur Dershowitz soutient que les mandats de perquisition violaient le quatrième amendement. Entre autres choses, le professeur Dershowitz affirme qu’un mandat de perquisition est «essentiellement un acte de brutalité».

Le professeur Dershowitz soutient que Giuliani aurait dû recevoir une assignation au lieu des mandats de perquisition les plus intrusifs. Je crois que ses commentaires sont conformes aux lignes directrices du ministère de la Justice, mais je ne sais pas si la Cour suprême a jamais adopté cette pratique comme une question de droit constitutionnel en vertu du quatrième amendement. En effet, le professeur Dershowitz ne cite aucun cas à l’appui de son argument. Il cite plutôt «les libertés civiles» et s’appuie sur «l’esprit du quatrième amendement». Cependant, ses commentaires sont cohérents avec les commentaires de Giuliani à Tucker Carlson.

Suite à l’exécution des mandats de perquisition de Giuliani la semaine dernière, le professeur Dershowitz a accepté de fournir des conseils constitutionnels à l’équipe juridique de Giuliani. Le podcast nous donne un aperçu des conseils qu’il rendra et de l’argument qui sera fait à un moment donné au nom de Giuliani. Si j’avais des ennuis, je voudrais que le professeur Dershowitz soit de mon côté, mais je déduis de ses commentaires que la loi existante ne soutient pas l’argument qu’il avance dans le podcast.

MISE À JOUR: J’ai involontairement oublié la colonne Epoch Times de Lee Smith sur le raid Giuliani. Lee fait plusieurs points révélateurs et sa thèse est peut-être juste.