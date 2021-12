Les corridors industriels comme catalyseurs d’une urbanisation durable à travers l’Inde

Actuellement, onze corridors ont été planifiés ; ces nœuds industriels sont planifiés de manière à en faire des écosystèmes urbains autonomes, remplis de diverses infrastructures urbaines aux côtés d’infrastructures industrielles.

Alors que nous entrons dans 75 ans d’indépendance, il est vital de se concentrer sur l’élaboration d’une vision partagée et réalisable d’un avenir résilient en Inde. Le gouvernement actuel, par conséquent, par le biais de la politique et de la planification, cherche vivement à promouvoir des idées qui englobent les piliers clés de la croissance nationale. Certains d’entre eux comprennent l’amélioration des moyens de subsistance grâce à la création d’emplois significatifs et à valeur ajoutée, une meilleure qualité de vie grâce à des logements de qualité supérieure et abordables, l’amélioration des objectifs environnementaux et une plate-forme de connectivité améliorée pour les biens, les services et le mouvement des personnes.

Ces facteurs formeront essentiellement le fondement d’une habitation durable moderne, soutenue par une solide plate-forme d’industrialisation en tant que principal moteur de l’économie. D’autres arguments de vente uniques du potentiel futur de l’Inde résident dans la population jeune en plein essor, l’augmentation du revenu disponible et des facteurs de production compétitifs, qui doivent tous être soutenus par une gouvernance proactive.

Selon la Banque mondiale, l’Inde en tant que nation est devenue l’une des économies les plus prospères du monde, enregistrant un taux de croissance annuel du PIB de près de 6 % au cours de la dernière décennie. Malgré les effets néfastes de la pandémie, l’Inde a vraiment le potentiel de devenir la troisième économie mondiale (après les États-Unis et la Chine) d’ici 2030. L’un des principaux résultats d’une telle croissance économique est souvent une urbanisation rapide et non planifiée, mais la réponse à une La construction de la nation réside dans la création et l’expansion de futurs nœuds économiques, d’une manière géographique équitable, pour parvenir à un développement équilibré à travers le pays.

Si nous analysons la propagation de la croissance à travers l’Inde, nous réalisons que l’Inde urbaine contribue aujourd’hui à près de 55 à 60 % du PIB total de l’Inde et avec une migration entrante croissante de toutes les régions du pays, l’ensemble actuel des mégapoles métropolitaines de l’Inde est de plus en plus densément peuplé. Cette urbanisation massive, bien qu’elle témoigne du progrès de l’Inde en tant que nation, exerce également une pression énorme sur l’infrastructure civique. Alors que la pression démographique augmente, les autorités s’efforcent de fournir des équipements de base tels que l’eau, l’électricité, les routes, le stationnement, la sécurité, entre autres. Par conséquent, le besoin de politiques économiques inclusives qui répartissent cette population urbaine massive de manière équitable dans divers endroits du pays apparaît comme l’un des besoins du moment. Alors que les mégapoles indiennes continueront à supporter le fardeau de ce boom de la population urbaine, il est impératif de fournir une stimulation économique suffisante aux petites villes comme Nagpur, Agra et Palakkad. Warangal, Satara, Prayagraj, entre autres.

L’un des principaux représentants de la propagation d’avantages économiques et d’emplois équitables dans le pays est le développement de corridors industriels sur une plate-forme pan-indienne, actuellement entrepris sous la direction de la National Corridor Development Corporation of India. Ces corridors industriels qui sont planifiés et développés, le long de plusieurs axes de transport multimodaux, tels que les chemins de fer ou les autoroutes nationales, ont le potentiel d’insuffler une urbanisation équitable et durable en créant des nœuds économiques à travers le pays, et en réduisant ainsi le besoin de migration vers le méga villes de l’Inde.

Réalisant le potentiel des corridors économiques, le gouvernement actuel a entamé un voyage ambitieux visant à étendre le plan de développement des corridors industriels, du premier corridor industriel de Delhi à Mumbai à la mise en œuvre de 11 projets de ce type à travers l’Inde. Ces corridors sont stratégiquement planifiés pour traverser la longueur et la largeur du corridor afin de répartir les avantages économiques dans les coins reculés du pays et d’assurer un développement économique équitable. Actuellement, onze corridors ont été planifiés ; ces nœuds industriels sont planifiés de manière à en faire des écosystèmes urbains autonomes, remplis de diverses infrastructures urbaines aux côtés d’infrastructures industrielles. La plupart de ces nœuds s’imprègnent du concept de vie urbaine intégrée et d’un concept de marche au travail, en fournissant des installations résidentielles, commerciales, de divertissement ainsi que des établissements de santé aux travailleurs à col bleu et blanc, ainsi qu’à la population plus large de la région.

À titre d’exemple, la région spéciale d’investissement de Dholera, qui dispose d’infrastructures sociales et résidentielles de qualité prévues parallèlement au développement industriel. De manière significative, le logement abordable devient donc un élément clé de ces corridors, ce qui est également conforme à l’objectif primordial du gouvernement de fournir un logement pour tous. Les corridors industriels proposés visent essentiellement à atteindre ces objectifs en créant des emplois et en offrant des logements à tous les groupes de revenus.

L’industrialisation en tant que catalyseur de l’urbanisation a historiquement eu une forte préséance en Inde, où des villes industrielles telles que Jamshedpur, Bhilai, Vizag, etc., se sont développées aux côtés de grandes usines de fabrication. Cependant, des enseignements doivent être tirés de ces développements, car nombre d’entre eux ont également eu du mal à faire face à une urbanisation non planifiée et à la question de la durabilité et de la durée de vie à long terme de ces nœuds, notamment en termes d’offres résidentielles. Le programme de planification du corridor industriel prévoit maintenant de développer des stratégies qui espèrent atténuer ces problèmes et mettre en pratique des concepts innovants pour les nœuds économiques en cours de développement afin que l’horizon de développement et d’utilisation de tels projets soit à l’épreuve du temps.

Le programme national de développement de corridors industriels fournit une plate-forme et une base solides pour la planification urbaine et l’urbanisation à long terme. Ce programme met en évidence qu’une telle planification et développement d’infrastructures doivent être entrepris, bien avant la commercialisation ou la mise en œuvre d’unités industrielles, car il est généralement difficile d’augmenter les capacités d’urbanisation telles que le transport, la connectivité, les services publics, le financement, etc. une fois le processus terminé. de la construction de la ville est en cours.

Un autre objectif majeur qui doit être atteint grâce au développement de corridors industriels serait l’amélioration de la connectivité. Dans le but de développer ces nœuds industriels, des investissements importants seront consacrés au développement d’infrastructures physiques telles que la connectivité du dernier kilomètre, les liaisons de transport telles que les voies d’évitement ferroviaires, l’augmentation de la capacité électrique. Cette infrastructure doit également donner un coup de fouet à l’économie locale et au développement des infrastructures des petites villes. Il est pertinent de savoir que l’un des projets phares annoncés par le gouvernement indien serait le plan directeur de Gati Shakti, qui vise à connecter les grands pôles industriels à des villes économiques plus petites et plus récentes, offrant ainsi des opportunités de liaisons en amont et en aval fabricants. Cette initiative permettra en outre un mouvement continu de la main-d’œuvre d’une région de fabrication à une autre, conduisant ainsi à une urbanisation rapide à travers de nouveaux nœuds.

On estime que la création d’emplois est de près de 50 à 60 par acre pour de tels nœuds industriels. Par effet de cascade, cette population stimulerait davantage la demande d’infrastructures résidentielles et institutionnelles de la région, rendant ainsi viables de tels projets, qui avaient jusque-là du mal à générer de la demande. Les bénéfices de l’industrialisation ne se limiteront pas seulement à la demande de logements ; un impact en cascade sur le secteur des services est également envisagé. Le potentiel de création d’emplois dans le secteur des services est immense, car la demande pour divers services tels que la banque, la finance, la logistique et l’hôtellerie augmentera avec un bond de l’industrialisation.

Un aspect clé du développement de ces nœuds industriels en tant que canton industriel du nouvel âge consisterait à relever les défis liés à la durabilité et au changement climatique. Ainsi, les préoccupations environnementales et sociales soutenues par une gouvernance solide sont essentielles pour rendre ces villes habitables sur des périodes prolongées. La plupart de ces nœuds industriels ont un engagement indéfectible envers la durabilité et intègrent des mesures telles que l’utilisation d’énergies renouvelables, la collecte des eaux de pluie en tant qu’éléments clés de la planification. Par conséquent, les parcs éco-industriels et les villes intelligentes occuperont une place centrale dans la planification dans un avenir prévisible.

Cependant, la participation du secteur privé doit être encouragée par le biais d’accords de concession favorables et d’incitations aux promoteurs par le biais d’un accès compétitif au financement, de terres libres de toute charge et autres. En outre, il est impératif de permettre aux concessionnaires privés de réaliser des bénéfices sur des actifs à loyers plus élevés tels que les commerces, les commerces de détail et l’hôtellerie. Par conséquent, les cantons intégrés ne sont pas seulement propices du point de vue de la planification, mais les rendent également plus attrayants du point de vue de la participation du secteur privé. Conscient de cette opportunité, un certain nombre de nœuds sont envisagés par le NICDC pour être développés grâce à la participation de développeurs privés.

La réalisation la plus importante de ces nœuds NICDC sera peut-être d’intégrer un certain nombre de programmes du gouvernement indien dans le cadre d’une initiative commune. Alors que le gouvernement a un certain nombre de programmes qui promeuvent diverses initiatives de développement urbain telles que le logement pour tous, les programmes de logements locatifs, le rajeunissement de la ville, les corridors industriels ont le potentiel d’intégrer toutes ces initiatives à travers un moteur commun. Par conséquent, les nœuds NICDC revêtent une importance capitale pour favoriser les avantages économiques associés au développement urbain et au développement durable et propulser les développements futurs du pays.

