Les cos industriels, sidérurgiques et miniers boostent les recettes fiscales anticipées

Le revenu personnel augmentant de 62% sur un an à Rs 2,88 crore lakh jusqu’au 23 septembre de l’exercice fiscal actuel a indiqué que l’utilisation de la technologie et des données de la taxe sur les produits et services (TPS) conduit à une bien meilleure conformité.

Aidés par les performances robustes de secteurs tels que l’acier, la fabrication et l’exploitation minière, les perceptions anticipées d’impôts au T2FY22 ont augmenté de 52% sur un an pour atteindre Rs 1,72 lakh crore et 21% par rapport au trimestre correspondant de l’EX20.

“Les secteurs qui ont bien avancé les impôts (jusqu’au T2FY22) comprennent l’acier, la fabrication et l’exploitation minière. L’acier se porte encore mieux que l’exercice 20, tout comme les produits pharmaceutiques, le commerce de gros et les services financiers », a déclaré à FE le secrétaire au revenu Tarun Bajaj. Les recettes fiscales anticipées de la région de Mumbai ont augmenté de 80 % sur un an au 23 septembre ; ils ont également augmenté de 60 % à Delhi, de 80 % à Chennai et de 85 % à Hyderabad, a ajouté Bajaj.

Au 22 septembre, les recettes fiscales anticipées cumulées ont augmenté de 56% sur un an pour atteindre 2,53 lakh crore et en hausse de 14,6% par rapport à la période correspondante de l’exercice 20. Les perceptions nettes d’impôts directs (remboursements postérieurs) s’élevaient à Rs 5,71 lakh crore, soit une augmentation de 74% par rapport à la période correspondante de l’exercice 21 et de 27% sur la période de l’exercice 20.

Concernant la croissance des recettes fiscales dépassant les performances économiques globales, Bajaj a déclaré qu’une combinaison de plusieurs facteurs, notamment une tendance à une plus grande formalisation – et une bien meilleure conformité, augmentait les revenus.

Par ailleurs, un autre responsable avait déclaré à FE que les recettes fiscales nettes du Centre (impôts directs et indirects) pourraient dépasser l’objectif budgétaire d’environ 2 lakh crore au cours de l’exercice 22, couvrant en grande partie le coût budgétaire supplémentaire des mesures de relance annoncées par le gouvernement jusqu’à présent.

