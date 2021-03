Messages mixtes. Christine Quinn a reçu des commentaires favorables sur ses nouvelles de grossesse de la part de certains Vendre Sunset costars – et le silence des autres.

Nous hebdomadaire a confirmé en février que la star de télé-réalité, 32 ans, attend son premier enfant avec son mari Christian Richard. «Christine est tellement excitée d’être mère et ses amis sont tellement excités pour elle», a déclaré une source en exclusivité à Nous à l’époque.

Le mois suivant, la native du Texas a publié sa première photo de baby bump via Instagram, écrivant: «Je vais être une maman! Mon cœur déborde déjà d’amour et de gratitude pour cette petite vie en moi. Je suis émerveillé, émerveillé et inspiré. C’est déjà un sentiment pas comme les autres que j’ai jamais vécu, et tout ce à quoi je peux penser, c’est comment nous pouvons être les meilleurs parents possibles. Nous avons hâte de fonder notre famille!

L’agent immobilier a ajouté dans le post de mars: «Je sais que devenir mère me changera pour le mieux, et j’ai hâte de vivre ce prochain chapitre en famille. Merci à tous de nous aimer et de nous soutenir pendant cette période magique.

La personnalité de Netflix a ensuite ombragé trois de ses coéquipiers pour ne pas avoir «aimé» le téléchargement sur les réseaux sociaux dans une vidéo de mars TikTok. Quinn a recherché dans la section « J’aime » Mary Fitzgerald, Heather Rae Young et Chrishell Stause dans la vidéo sans résultat. La séquence a été réglée sur Chris Brownest «Loyal».

S’adressant exclusivement à Nous plus tôt ce mois-ci, la future maman a déclaré qu’elle n’avait pas décidé si ses coéquipiers seraient invités à sa prochaine fête prénatale.

« De toute évidence, mon mariage était beaucoup de monde, et ma baby shower va être plus petite », a expliqué la star enceinte à Nous. «Je voulais donc m’assurer que les gens qui sont là sont des gens avec qui je suis vraiment proche et qui sont heureux pour moi quoi qu’il arrive. Alors je devrai peut-être y penser.

Quinn a poursuivi en disant qu’elle s’était sentie «énergisée» pendant sa grossesse, notant que sa libido avait «absolument augmenté». Elle a ajouté: «J’ai commencé à chercher des choses, comme certains oreillers et des choses qui peuvent en quelque sorte vous élever. Je n’ai aucune honte à parler de sexe.

Continuez à faire défiler pour voir comment Young, 33 ans, Amanza Smith et plus Vendre Sunset les stars ont réagi à la révélation de la grossesse de Quinn.