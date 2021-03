Les costars de Meghan Markle la défendent au milieu des allégations d’intimidation

Des amis à la famille! Meghan Marklede Costume costars, y compris Patrick J. Adams et Abigail Spencer, a montré son soutien à l’ancienne actrice après avoir été accusée d’intimidation d’aides royaux.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien royal senior de 39 ans a été critiqué lorsque Les temps a publié un article le mardi 2 mars, affirmant que Markle avait maltraité ses anciens conseillers royaux alors qu’il vivait au Royaume-Uni

Un représentant du philanthrope a nié les allégations dans une déclaration à Nous hebdomadaire, en disant: «La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a elle-même été victime d’intimidation et qui est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des souffrances et des traumatismes.»

Le natif de Californie et Prince HarryL’équipe de communication de la société a également nié les allégations dans une déclaration à Les temps, en disant: «Appelons simplement cela ce que c’est – une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible. Nous sommes déçus de voir cette représentation diffamatoire de la duchesse de Sussex crédible par un média.

Le lendemain, Buckingham Palace a commenté l’histoire, en disant: «Nous sommes tous très préoccupés par les allégations» et en notant que «l’équipe des ressources humaines examinera les circonstances décrites dans l’article.» La déclaration à Nous a souligné que le palais «ne tolérera pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement».

Une source a dit Nous le mercredi 3 mars, que des amis proches du couple pensent que la déclaration du palais a été publiée pour «riposter à Harry et Meghan pour avoir fait le [tell-all] interview », affirmant que les membres de la famille royale« savent qu’ils ne seront pas présentés sous le meilleur jour »lors de la prochaine interview à la bombe de CBS.

Le palais «ne veut pas que Harry et Meghan deviennent des victimes», a ajouté l’initié.

Les allégations d’intimidation contre la fondatrice de Tig, qui est enceinte de son deuxième enfant, interviennent après que le duo a confirmé le mois dernier qu’il ne reprendrait pas ses fonctions de membres de la famille royale un an après son retrait et son déménagement aux États-Unis avec leurs 21 mois. -old fils, Archie. La sortie permanente a apparemment déclenché plus de drame entre le couple et la famille de Harry.

Au milieu de la controverse, qui mène à l’interview explosive du duo dimanche 7 mars sur CBS, l’équipe de télévision de Markle, y compris le producteur exécutif Arbre d’argent et le créateur de l’émission Aaron Korsh, sont venus à sa défense. Ils ont partagé des histoires d’amour et de positivité pour contrer les affirmations négatives à son égard.

Faites défiler vers le bas pour voir ce que les copains de télévision de l’ancienne actrice ont à dire sur son personnage à la suite du drame de la famille royale.