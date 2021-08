Les costumes de la saison 6 de “The Masked Singer” dévoilés

La saison 6 de Masked Singer approche à grands pas, et nous avons enfin quelques détails sur les candidats de cet automne. Fox a publié un aperçu et quelques images teaser pour The Masked Singer Saison 6 ce week-end. Comme toujours, chaque image est chargée de détails qui peuvent devenir des indices sur toute la ligne.

Jusqu’à présent, le contenu de l’aperçu de Fox a révélé six candidats sur The Masked Singer. Il y aura peut-être plus à venir, avec plus d’un mois avant la première de l’émission le 22 septembre. Nous pouvons nous attendre à voir au moins cinq visages familiers – l’animateur Nick Cannon et les panélistes Ken Jeong, Nicole Scherzinger, Jenny McCarthy-Wahlberg et Robin Thicke. Naturellement, l’identité des autres personnages de la série doit rester un mystère.

Cela n’empêchera jamais les fans de spéculer, même avec aussi peu d’indices qu’ils en ont ici. Voici un aperçu des candidats de la saison 6 de The Masked Singer et de ce que nous savons d’eux jusqu’à présent.

Aperçu

L’aperçu d’une minute de la saison 6 de The Masked Singer est probablement la production la plus riche en indices que nous ayons à ce jour. Il montre les nouveaux costumes en action, avec beaucoup de temps pour des conseils subtils sur les compétences et la personnalité des candidats.

reine des coeurs

(Photo : FOX. © 2021 FOX MEDIA LLC.)

Le costume le plus flashy de la saison est peut-être la reine de cœur – une forme de cœur à un œil avec une couronne sur un côté et des épines sur les bords. Sur les réseaux sociaux, les fans s’attendent à ce qu’elle soit une concurrente piquante.

petit gâteau

(Photo : FOX. © 2021 FOXS MEDIA LLC.)

“Cupcake” semble être un concurrent plus pétillant, même si, comme nous le savons, les apparences peuvent être trompeuses dans cette émission. Le costume restrictif ne laissera pas beaucoup de place pour montrer ses talents de danseuse si elle en a.

Banane split

(Photo : FOX. © 2021 FOXS MEDIA LLC.)

À l’inverse, il semble que le duo connu sous le nom de “Banana Split” met ses talents de danseur au premier plan. Les fans espèrent que le fait qu’ils soient deux rendra leur identité plus facile à deviner.

dalmatien

(Photo : Michael Becker / FOX. © 2021 FOX Media LLC)

Enfin, le concurrent “Dalmatien” a une association assez forte avec le sport, bien que cela puisse toujours être une erreur de direction. Les athlètes ont déjà été des interprètes surprises de la série, bien sûr.

colvert et hamster

Rencontrez les deux derniers personnages de #TheMaskedSinger saison 6. https://t.co/689bXxqxCF – Entertainment Weekly (@EW) 11 août 2021

Il y a deux autres concurrents présentés dans l’aperçu qui n’apparaissent pas non plus dans le communiqué de presse de Fox – Mallard et Hamster. Fox a annoncé de gros changements dans le format de l’émission cette saison, donc on ne sait pas si ces six seront les seuls chanteurs, ou s’il pourrait y avoir des jokers sur toute la ligne.

Premières impressions

Ce sont les 2 que j’attends le plus avec impatience jusqu’à présent😄@JennyMcCarthy a hâte !! Tu m’as manqué, ma fille💗 https://t.co/yzIF6qEKx4 – Jenn 🌺☘️ (@Asure76) 13 août 2021

Jusqu’à présent, il semble que les fans aient de grands espoirs pour la saison 6 de The Masked Singer, en particulier avec la possibilité de retour du public en direct alors que la pandémie de COVID-19 continue de ralentir. L’émission sera diffusée le mercredi 22 septembre sur Fox.

