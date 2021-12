Les costumes de No Way Home arrivent dans Marvel’s Spider-Man: Remasted

Avant la sortie de Spider-Man: No Way Home, Insomniac a ajouté deux costumes inspirés du film à Spider-Man: Remastered de Marvel.

Alors que le battage médiatique pour la dernière escapade d’escalade de mur de Tom Holland atteint des sommets stupéfiants, les développeurs derrière Spider-Man de Marvel lancent deux combinaisons spidey pour la version PS5 du jeu. Tout d’abord le costume or, rouge et bleu ainsi que le costume or et noir quelque peu mystérieux. Gardez à l’esprit que ces combinaisons ne sont disponibles que pour la PS5 Ultimate Edition de Spider-Man: Miles Morales.

Découvrez les deux costumes inspirés de Spider-Man: No Way Home par vous-même ci-dessous. Ils sont beaux en mouvement, c’est sûr.

Vous ne pouvez les obtenir que sur PS5 car Marvel’s Spider-Man: Remastered n’est disponible que sur cette plate-forme. Les propriétaires de PS4, malheureusement, seront absents. Cependant, si vous êtes un assez grand fan de la tête du Web, il existe maintenant de nombreux jeux géniaux à découvrir sur la plate-forme.

Il semble que chaque recoin de la culture pop se prépare pour le jour de sortie de Spider-Man: No Way Home le 17 décembre. Crystal Dynamics a même finalement ajouté Spider-Man à Marvel’s Avengers, qui est étonnamment exclusif à la plate-forme. Probablement parce que Sony possède toujours le personnage, mais cela craint tout de même pour les personnes jouant sur PC ou Xbox.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.