Les costumes d’Halloween les plus épiques de Heidi Klum au fil des ans

Dans le monde de plus en plus compétitif des costumes d’Halloween de célébrités, Heidi Klum est la reine incontestée. Le modèle a une longue histoire de confection des costumes d’Halloween les plus élaborés et les plus impressionnants à voir. Si vous ne pouvez pas oublier son étrange tenue de 2021, voici un retour sur certains de ses costumes précédents.

Klum est bien connu pour avoir tout donné à Halloween, ayant organisé une fête d’Halloween extravagante au cours des deux dernières décennies. Malheureusement, elle n’a pas pu organiser sa fête en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, mais cela ne l’a pas empêchée de s’habiller complètement. Pourtant, il est difficile pour une championne comme Klum de continuer à surpasser son propre travail précédent, donc les fans peuvent débattre du costume qui était son meilleur.

En dépit d’être un modèle professionnel, Klum a porté une gamme variée de costumes. Elle s’est habillée de tenues légères ainsi que de monticules de fourrure, privilégiant toujours les détails à la flatterie. Au fil des ans, elle a même semblé choisir des costumes de nature méta, faisant une déclaration sur les vacances elles-mêmes et les costumes typiques que les gens choisissent.

Les années de succès ont placé la barre incroyablement haut pour Klum, mais elle semble être à la hauteur du défi. Ces jours-ci, elle publie même des teasers dans les semaines précédant Halloween, montrant combien de travail est consacré à chaque costume. N’oublions pas ce que Klum a déjà fait au cours de ses années en tant qu’icône d’Halloween jusqu’à présent. Voici un aperçu de certains de ses costumes les plus étonnants au fil des ans.

Dame Godiva

Klum a célébré le tournant du millénaire en tant que Lady Godiva en 2000. Comme si les étincelles de la tête aux pieds et la perruque blonde flottante ne suffisaient pas, elle a monté un vrai cheval vivant dans la fête, à la grande consternation apparente du cheval.

Le fruit interdit

Klum s’est habillée stratégiquement en 2006 pour cacher le baby bump grandissant qu’elle arborait alors. Elle a opté pour un costume de pomme volumineux, mais l’a également orné d’une forme serpentine, faisant une déclaration biblique à partir d’un costume nécessaire.

Chat

Un costume de chat est l’un des choix génériques les plus courants, mais Klum y a mis sa touche personnelle. Son costume de chat en 2007 ressemblait plus à un acteur de la pièce de Broadway du même nom. Elle portait de la fourrure de la tête aux pieds et l’a surmontée d’un énorme ensemble de talons compensés.

Déesse hindoue Kali

Klum a pris la forme de Kali, la déesse hindoue de la mort. La tenue était remarquablement complexe, avec plusieurs faux bras et des têtes et des membres coupés ensanglantés tout autour d’elle.

Corps humain

Le costume le plus étrange de Klum était peut-être aussi le plus réaliste : celui d’un corps humain écorché en 2011. Elle à la fête sur une civière avec deux médecins ensanglantés à sa suite. Klum n’a probablement jamais laissé si peu à l’imagination.

Vieille femme

En 2013, Klum a jeté un coup d’œil sur son propre avenir lorsqu’elle s’est habillée en vieille femme lors de sa fête d’Halloween. Pour ceux qui cherchent une excuse pour passer la nuit d’Halloween assis plutôt que de se mêler à une fête, c’est un choix de costume ingénieux.

Papillon

En 2014, Heidi s’est transformée en un gigantesque papillon, incorporant d’énormes ailes aux couleurs de l’arc-en-ciel et des yeux d’insecte bombés. Ses jours de défilé Victoria’s Secret lui ont été utiles.

Jessica Lapin

Klum a tout mis en œuvre pour son costume de Jessica Rabbit en 2015. Le costume a nécessité des heures de prothèses et de maquillage, mais les photos montrent que cela en valait la peine.

Loup-garou « Thriller »

Parlez de prothèses ! Heidi a fait travailler son équipe sur des moules pour ses mains, ses avant-bras et son visage afin de créer cette version parfaite du loup-garou de la vidéo emblématique « Thriller » de Michael Jackson. Elle est même montée d’un cran et a enrôlé des zombies pour exécuter la danse emblématique « Thriller » pour son arrivée à sa fête annuelle d’Halloween.

Fiona de ‘Shrek’

En 2018, Heidi a enrôlé son mari, Tom Kaulitz et s’est transformée en Shrek et Fiona ! Pour couronner le tout, elle a même apporté une poussette de bébés ogres verts… les accessoires parfaits !

2019

Enfin, Klum se prépare déjà à se surpasser pour Halloween 2019, comme elle l'a montré mercredi dans une vidéo en avant-première sur Instagram.

