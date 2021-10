Les costumes du «jeu de calmar» interdits par le district scolaire américain à cause d’un «message violent»

Squid Game est peut-être la plus grande émission de Netflix, mais un district scolaire de New York n’en est pas fan. CBSNewYork rapporte que trois écoles primaires près de Syracuse ont interdit les costumes inspirés de Squid Game lors de leurs événements d’Halloween. Le district de Fayetteville-Manlius a expliqué qu’ils « ne respectent pas nos directives en matière de costumes scolaires en raison du message violent potentiel aligné sur le costume ».

Selon les rapports, certains parents ont trouvé que la décision de l’administration était excessive. « C’est un costume. Ne laissez pas vos enfants regarder le spectacle », a déclaré un parent. « Pour qu’une école impose cela, c’est très autoritaire », a déclaré un autre. Le surintendant de White Plains, le Dr Joseph Ricca, adopte une position différente, affirmant que l’interdiction des costumes est une « pente glissante » et que son district ne suivra pas.

« Nous comprenons que différents types de costumes ont différents types d’expérience et de liens historiques, et il est difficile de distinguer un type particulier de costume et de dire que ce n’est pas autorisé », a déclaré Ricca. « L’une des choses dont nous avons entendu parler dans les districts scolaires de tout le pays, c’est que les enfants viennent à l’école et jouent à des jeux de calamars sur le terrain de jeu. Il n’est jamais approprié de jouer à se faire du mal et c’est vraiment le principe directeur ici. «

Compte tenu du contenu violent de Squid Game, ce n’est probablement pas un visionnage approprié pour les enfants. Le drame coréen est classé MA, et beaucoup ont expliqué que sur le plan du développement, les enfants ne sont probablement pas prêts à traiter les thèmes du spectacle. Dans une interview avec The Daily Mail, la psychologue Dr Sandra Wheatley a averti que les jeunes enfants pourraient être encouragés à « rester à côté » ou à « rejoindre » l’intimidation plutôt que d’aider leurs pairs. Elle craint que l’émission ne blesse les jeunes téléspectateurs; « développement social et émotionnel ». Certains enfants pourraient ne pas comprendre la violence de la série, a-t-elle ajouté. « Cela peut les amener à se demander : « pourquoi personne ne les aide ? » Il y a clairement des messages là-bas que nous ne voulons vraiment pas que nos enfants prennent à bord », a déclaré Wheatley.

Comme pour tout média incroyablement violent qui attire autant l’attention que Squid Game, certains parents se sont tournés vers les médias sociaux pour noter à quel point il pourrait être inapproprié pour les enfants de regarder. Laura Linn Knight, éducatrice parentale et ancienne enseignante du primaire, a déclaré à Today Parents qu’elle pensait que l’émission n’était « pas appropriée » pour les enfants de 9 à 10 ans. Netflix dispose également d’un contrôle parental, afin que les parents puissent décider quelles émissions sont disponibles pour leurs enfants en fonction de leurs notes.

Étant donné que notre cerveau n’est pas complètement développé avant l’âge de 25 ans, Knight pense que la violence graphique peut sembler accablante pour les jeunes téléspectateurs. « Beaucoup de parents pensent : ‘Mon enfant peut comprendre et différencier la réalité de la fiction' », a déclaré Knight. « Mais les enfants ne peuvent pas se différencier autant que nous le pensons. Donc, quand nous envoyons ces images et attendons d’eux qu’ils fassent ce qu’un adulte peut faire, c’est irréaliste pour eux. »

Knight a ajouté plus tard que le spectacle pourrait être particulièrement effrayant car il ajoute un élément d’horreur aux jeux auxquels ils jouent quotidiennement. « Ils prennent des jeux d’enfance auxquels ils jouent dans la cour de l’école, comme le feu rouge/le feu vert et le tir à la corde, donc les enfants jouent activement à ces jeux avec leurs amis », a-t-elle déclaré à Today. « Maintenant, ils y sont exposés d’une manière où le meurtre est impliqué et cela met leur vie en danger. »