Les costumes et les smokings reviennent après le repêchage virtuel 2020 – WWD

Le repêchage de la NFL est de retour aux affaires.

Le repêchage de la NFL 2021 a débuté jeudi à Cleveland, dirigé par le commissaire de la ligue Roger Goodell et des super fans soutenant leurs équipes préférées, et les recrues ont revêtu leurs meilleurs costumes et smokings pour l’occasion.

Contrairement au repêchage de la NFL 2020 qui était entièrement virtuel, l’itération de cette année avait des recrues à la maison et à Cleveland, comme Jacksonville Jaguars numéro un du choix général et joueur de l’année ACC Trevor Lawrence – qui portait un costume Indochino vert olive avec une doublure orange, hochant la tête à son alma mater Clemson – à son domicile avec ses parents et sa femme Marissa Mowry, et les receveurs Ja’Marr Chase, Jaylen Waddle et DeVonta Smith, qui ont parcouru l’étape de Cleveland sélectionnée par les Bengals de Cincinnati, les Dolphins de Miami et les Eagles de Philadelphie, respectivement, entre autres.

Alors que le repêchage de la NBA a été une occasion formelle pendant des années – bien que les costumes se soient mieux adaptés au fil du temps – le repêchage de la NFL rattrape son retard en termes de style. L’année dernière, les athlètes ont tenté des moments de style à la maison avec des tenues de Thom Browne, des vêtements de sport de Nike, des costumes personnalisés et même un peignoir.

Lawrence s’est associé sur son projet de costume avec Indochino, qui a une histoire de travail avec les athlètes et, en particulier, les recrues de la NBA sur leurs costumes.

«Nous voulions être là avant et au centre et [there was] il n’y a pas de meilleur athlète avec qui s’aligner que Trevor », a déclaré le PDG d’Indochino, Drew Green. L’ancien quart-arrière de Clemson s’est tourné vers Indochino pour son mariage en avril, travaillant avec le drapier sur son smoking et les tenues des garçons d’honneur, et a de nouveau travaillé avec eux pour le plus grand moment de sa carrière à ce jour.

Lawrence, le premier joueur de football à être habillé par Indochino pour le repêchage de la NFL, a enfilé un costume en coton stretch olive, sur lequel Green a déclaré avoir pris son temps.

«Nous nous sommes vraiment concentrés sur Trevor cette année», a déclaré Green. «Nous avons établi des partenariats avec des dizaines de joueurs tout au long de l’année, mais cette année, nous nous sommes concentrés sur notre partenariat avec Trevor. Nous pensons qu’il est un athlète générationnel. Attributs et compétences physiques, mais il adore le jeu. Nous allons chercher à travailler avec lui pendant très, très longtemps.

Indochino espère reproduire son succès avec RJ Barrett, la star des New York Knicks, avec qui ils ont conclu un partenariat pluriannuel en 2019. La société a également habillé le choix du repêchage 2020 des New York Knicks Obi Toppin, renforçant ainsi leur concentration sur la ville de New York, que Green voit comme le plus grand marché d’Indochino. Ils se sont également associés aux Yankees de New York en tant que costume officiel sur mesure.

Green a ajouté que le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 pour Indochino sont bien au-dessus des attentes et que la société est «de 38 à 40% en avance sur son plan», avec des plans pour ouvrir 11 salles d’exposition supplémentaires d’ici juin.

“Nous souhaitons à Trevor et à sa famille tout le meilleur”, a déclaré Green. «Nous savons à quel point c’est spécial et voulons lui souhaiter le meilleur et une carrière vraiment réussie.»

Lawrence est également officiellement sponsorisé par Adidas et a révélé aujourd’hui un partenariat avec Fanatics pour que la société de produits de sport et de souvenirs sous licence soit son partenaire exclusif pour les autographes et les objets de collection. Grâce à ce partenariat, Fanatics sera le seul distributeur des produits souvenirs de Lawrence de sa carrière chez Clemson et de la saison à venir avec les Jaguars de Jacksonville.

Parmi les autres looks remarquables du repêchage de la NFL, citons la sélection des Eagles de Philadelphie et la thérapie de bien-être et de massage Therabody ambassadrice de DeVonta Smith, veste col châle sur mesure avec fermeture à double bouton et cravate à la taille par Brian Alexander; Denver Broncos choisit le smoking à col châle rose de Pat Surtain 2nd, également de Brian Alexander et des pantoufles en velours avec des contrôleurs Playstation brodés en référence à son surnom PS2; Jaylen Waddle des Miami Dolphins dans un costume à carreaux à carreaux Glen et les Bengals de Cincinnati choisissent Ja’Marr Chase dans un smoking blanc naturel.

Même la NFL a participé avec style en s’associant avec le rappeur Kid Cudi sur une veste Starter en édition limitée pour commémorer l’événement de cette année. La veste comporte des patchs de logo de 32 équipes de la NFL.

Kwity Paye, le choix des Colts d’Indianapolis, portait un costume spécial conçu par Adonis Jennings pour Harper & Jones, inspiré du personnage de Marvel Black Panther. Jennings, un ancien joueur de football professionnel qui a concouru dans la NFL et la XFL, s’est tourné vers la mode et habille actuellement sept athlètes de la NFL.

«J’adore ce côté du terrain», a déclaré Jennings. «Je me suis amusé avec ça et j’ai profité du moment et j’ai fait savoir aux gars que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et parler à des gars dans cette zone grise qui ne savent pas quoi faire en dehors du football. C’est ma façon de parler à ces gars et de leur faire savoir que tout est possible.

Jennings, qui a rejoint les Packers de Green Bay en 2018, a déclaré que la transition vers la mode était difficile car il était tellement passionné par le football, un sport qu’il pratiquait dès l’âge de cinq ans, mais il a trouvé des similitudes en étudiant un livre de jeu et en étudiant la couture et la couture. conception.

Il a rencontré Paye et les Titans du Tennessee ont choisi Caleb Farley lors d’un voyage pour voir des amis, et ils ont entamé une conversation sur le repêchage de la NFL.

Jennings a déclaré que le costume inspiré de Black Panther était «moi étant créatif et créant des pièces qui ont du sens et sont personnelles pour chaque individu.» Le costume comportait un détail de col similaire au collier de griffes du roi T’Challa du film et une doublure de galaxie violette faisant référence à la lueur violette du costume du personnage dans le film Marvel Cinematic Universe.

“Je pense qu’avec le nombre de joueurs dans l’équipe, vous avez des personnalités et des antécédents différents et chaque gars va s’habiller un peu différemment”, a déclaré Jennings. «La façon dont les gens s’habillent est une forme d’expression et une façon d’exprimer votre personnalité. C’est comme ça que je dirais que ça évolue et je suis ravi d’en faire partie et de voir ce que ces gars ont à offrir à l’avenir.