Les cotes de Liverpool alors que deux hommes se démarquent dans la victoire contre l’Atletico Madrid à 10

Nous évaluons les joueurs de Liverpool après avoir enregistré une impressionnante victoire 3-2 contre 10 joueurs de l’Atletico Madrid pour prendre le contrôle du groupe B de la Ligue des champions mardi soir.

Liverpool a eu un départ de rêve et menait 2-0 dans les 13 premières minutes grâce à Mo Salah et Naby Keita. Salah a poursuivi son bon début de saison avec un autre but, même s’il a fallu une déviation pour voir son effort, après une belle course en solo, battre Jan Oblak.

Keita en a ensuite fait deux avec une superbe volée du bord de la surface après que l’Atletico n’ait pas réussi à effacer complètement un centre de Trent Alexander-Arnold.

Mais c’était le jeu avec 20 minutes au compteur lorsque Griezmann est rentré chez lui. Cependant, c’était une surprise que le but n’ait pas été exclu pour hors-jeu.

Cependant, il n’y avait aucun doute sur le deuxième de l’attaquant français, alors qu’il perçait un effort sur Alisson.

Griezmann est passé de héros à zéro, cependant, peu de temps après la pause lorsque sa botte haute a attrapé Roberto Firmino au visage et il a été montré rouge.

La domination de Liverpool contre les 10 hommes a été récompensée à 12 minutes de la fin lorsque Mario Hermoso a fait irruption à Diogo Jota dans la surface et Salah ne s’est pas trompé sur penalty.

Mais Jota a donné un coup de pied sur ses propres minutes plus tard lorsqu’il a abattu Jose Maria Gimenez dans la surface, seulement pour que l’arbitre annule la décision après avoir regardé le moniteur au bord du terrain.

Les hommes de Klopp ont réussi à s’accrocher à partir de là et ils contrôlent le groupe B avec trois victoires sur trois.

Liverpool

Alisson : N’a rien pu faire contre le premier but de Griezmann. Cependant, il a sauvé brillamment pour nier l’attaquant français, Felix et Lemar alors que l’Atletico est revenu dans le match en première mi-temps. Un autre arrêt en tête-à-tête a refusé Carrasco en deuxième mi-temps dans ce qui était un affichage exceptionnel. 9/10

Trent Alexander-Arnold : Autorisé trop d’espace derrière lui alors que l’Atletico changeait continuellement le jeu. La livraison du jeu ouvert et du coup de pied arrêté était à nouveau de qualité. Subbed tard. 6

Joël Matip : A été troublé par le mouvement de Griezmann dans la première mi-temps mais s’est amélioré dans la seconde. 7

Virgil van Dijk : A permis à Griezmann de s’éloigner de lui dans la zone pour tirer l’égalisation de l’Atletico et n’était pas à son meilleur. 6

Andrew Robertson : A essayé d’aller de l’avant mais toujours méfiant de l’Atletico frappant Liverpool à la pause. 7

James Milner : A commencé brillamment mais avait du pain sur la planche lorsque l’Atletico s’est finalement réveillé. Malheureusement, réservé pour un bras à travers Trippier et a ensuite été remplacé par Klopp. 6

Le premier joueur de notre histoire à marquer en neuf apparitions consécutives pour nous ⚽️ @MoSalah 👏 pic.twitter.com/Ht8kJkNLRu – Liverpool FC (@LFC) 19 octobre 2021

Jordan Henderson : Solide et fiable comme toujours et a bien résisté aux flux et reflux d’un jeu fou. 7

Naby Keïta : A superbement pris son but, faisant preuve d’une formidable technique depuis le bord de la surface. Sinon assez calme et remplacé à la mi-temps pour une plus grande présence de Fabinho. 7

Sadio Mané : A vu une tête récupérée par Oblak au début de la seconde mi-temps, mais a été remplacé par Jota après avoir eu peu d’impact sur le match. 6

Roberto Firmino : Calme et à peine eu une ouverture pour s’appuyer sur son triplé du week-end. 6

Salah brille à nouveau

Mo Salah : Une frappe déviée après une course folle a donné un coup de pouce massif aux Reds. Toujours une menace et a donné à Liverpool l’avantage sur penalty à 12 minutes de la fin. Subbed à la mort. 8

Suppléants :

Fabinho (pour Keita, 45 ans) : Un changement tactique de Klopp après que Liverpool ait été dépassé, alors que l’Atletico a riposté en première mi-temps. A donné aux Reds plus d’équilibre au milieu de terrain. 7

Diogo Jota (pour Mane, 62): A remporté le penalty après qu’Hermoso l’ait fait irruption dans la surface. Peut-être un peu chanceux de s’en tirer en donnant un coup de pied de ses propres moments plus tard. 6

Alex Oxlade-Chamberlain (pour Milner, 62): Affichage animé sur le banc et a presque eu un impact immédiat, mais a vu son effort sauvé par Oblak. 7

Joe Gomez (pour Alexander-Arnold, 85 ans): N/A

Neco Williams (pour Salah, 90): N/A