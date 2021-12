Les cotes d’écoute de la Formule 1 en hausse de 54 % aux États-Unis au cours d’une année record

Une audience télévisée moyenne record a regardé la Formule 1 tout au long de 2021, avec l’espoir du sport que ce chiffre continuera de croître à l’avenir.

Les cotes d’écoute sur ESPN ont battu le précédent record d’audience établi en 1995, avec une moyenne de 934 000 Américains regardant les courses tout au long de la saison.

Avec des courses disponibles à regarder sur ABC, ESPN et ESPN2 cette année, un rapport de Sport Business indique que les notes moyennes de la Formule 1 ont augmenté de 54% par rapport aux chiffres d’audience de 2020, avec 608 000 personnes en moyenne à l’écoute de regardez le calendrier interrompu par le Covid-19.

Même si le décalage horaire signifiait que la finale de la saison avait lieu le matin aux États-Unis, 963 000 personnes ont regardé l’action se dérouler à Abu Dhabi tout en regardant ESPN2, et l’ajout d’une deuxième course américaine à Miami l’année prochaine ajoutera, espérons-le, à ce public en mouvement. effronté.

Le Grand Prix des États-Unis à Austin a attiré la plus grande audience télévisée de l’année, avec 1,2 million de téléspectateurs sur ABC et ajoutant au record de 400 000 spectateurs qui ont assisté au Circuit des Amériques au cours du week-end de course.

En conséquence, ESPN est impatient de continuer à diffuser le sport jusqu’en 2022 et au-delà, la chaîne câblée payante obtenant des notes plus élevées que jamais.

« Nous aimerions évidemment continuer à nous associer à long terme avec la F1 à ce sujet et continuer à développer le sport ici et leur propriété aux États-Unis », a déclaré le directeur de la programmation et des acquisitions d’ESPN, John Suchenski, à RACER cet été.

« Alors nous avons bon espoir. Nous n’avons évidemment rien à annoncer pour le moment sur ce front. Nous avons encore le reste de la saison à terminer ainsi que la saison prochaine. Mais nous espérons vraiment que nous pourrons poursuivre notre excellent partenariat avec eux.

« Ils sont évidemment très contents, tout comme nous. C’est un excellent partenariat mutuel et quelque chose qui, nous l’espérons, pourra se poursuivre pendant de nombreuses années.

La dernière enquête auprès des fans de Formule 1 en octobre a révélé que l’âge moyen des fans est passé de 36 à 32 ans, avec 55% des personnes interrogées affirmant que le sport est en meilleure forme maintenant qu’il ne l’était il y a cinq ans.

De nouveaux fans sont également touchés, l’enquête révélant que plus de la moitié des personnes interrogées aux États-Unis, en Inde, en Chine et au Mexique suivent le sport depuis moins de cinq ans, ce qui signifie que le sport trouve son chemin vers un nouveau public dans des régions clés. marchés en croissance.