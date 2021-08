Les cotes d’écoute des Jeux olympiques d’été chutent sur NBC, rapport ⋆ 10z viral

in

L’audience télévisée de NBC pour les Jeux olympiques d’été est en baisse de 45% par rapport aux jeux de Rio en 2016, et l’audience aux heures de grande écoute est en baisse de 51%, selon un nouveau rapport.

Sill, les chiffres sont accompagnés d’une quantité sans précédent de contexte et de notes de bas de page – y compris le fait que les matchs ont été retardés d’un an par le COVID-19, qui a empêché les fans d’accéder aux sites de Tokyo cet été et NBC a placé la couverture au centre de ses nouvelle plateforme de streaming, Peacock.

NBC dit que Peacock a 3 milliards de minutes de téléspectateurs depuis le début des jeux, selon CNN Business.

Avec l’ajout de ces chiffres, dit NBC, il “s’apprête à dépasser le total des Jeux olympiques de Rio dans les prochains jours”.

